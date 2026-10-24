FOTO: El frío y la lluvia dominarán el fin de semana en Buenos Aires con máximas de 19 grados

Buenos Aires, 24 octubre (NA) - El frío, la nubosidad y las lluvias marcarán el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con precipitaciones aisladas durante el sábado y las primeras horas del domingo, mientras que se prevé una mejora de las condiciones hacia la tarde de la última jornada.

Durante este sábado se esperan chaparrones aislados, principalmente desde la tarde y hacia la noche, con una temperatura máxima cercana a los 19° y un descenso térmico a medida que avance la jornada.

Para el domingo, el pronóstico anticipa una mañana fresca, con posibilidad de lluvias durante las primeras horas, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde, cuando se espera una disminución de la nubosidad y una máxima que ronda los 17°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama estará acompañado por temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año, en un contexto de ingreso de aire frío y condiciones inestables en distintas regiones del país.

En el resto del territorio nacional, el avance de un frente frío favorecerá la presencia de lluvias en sectores del centro, nevadas en zonas cordilleranas de Cuyo y tormentas en áreas del norte, según los pronósticos difundidos para este fin de semana.