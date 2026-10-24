Hallaron un cuerpo en Granadero Baigorria y buscan establecer si es uno de los desaparecidos

Un cuerpo aparentemente sin vida fue encontrado flotando este sábado por la mañana frente a la guardería náutica El Tifón, en Granadero Baigorria. El aviso ingresó al 911 y personal policial llegó al lugar cerca de las 8.50. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona hallada.

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El hallazgo se produjo mientras continúa la búsqueda de Gustavo Muñoz y Héctor Flores, desaparecidos tras el naufragio de una lancha ocurrido el jueves 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán. Ezequiel Stegmann, el tercer tripulante buscado inicialmente, fue encontrado sin vida días atrás en aguas del río, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

Según la información policial, efectivos del Comando Radioeléctrico constataron la presencia del cuerpo y trabajaban en el lugar para avanzar con las actuaciones. Familiares de los dos hombres que aún permanecen desaparecidos se acercaron a la zona para intentar reconocerlo, aunque hasta el momento no se confirmó si corresponde a alguno de ellos.

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