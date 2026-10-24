Hallaron un cuerpo en Granadero Baigorria y buscan establecer si es uno de los desaparecidos
El operativo se desplegó este sábado por la mañana en la guardería náutica El Tifón. Aún no se determinó la identidad de la persona.
24/10/2026 | 12:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.
Un cuerpo aparentemente sin vida fue encontrado flotando este sábado por la mañana frente a la guardería náutica El Tifón, en Granadero Baigorria. El aviso ingresó al 911 y personal policial llegó al lugar cerca de las 8.50. Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona hallada.
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Conmoción. El cuerpo hallado en Villa Gobernador Gálvez es de uno de los pescadores desaparecidos en Beltrán
El Instituto Médico Legal confirmó este martes la identidad del hombre encontrado el lunes por la noche en la zona de avenida La Ribera y Nogués, en VGG.
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El hallazgo se produjo mientras continúa la búsqueda de Gustavo Muñoz y Héctor Flores, desaparecidos tras el naufragio de una lancha ocurrido el jueves 15 de octubre frente a Fray Luis Beltrán. Ezequiel Stegmann, el tercer tripulante buscado inicialmente, fue encontrado sin vida días atrás en aguas del río, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.
Según la información policial, efectivos del Comando Radioeléctrico constataron la presencia del cuerpo y trabajaban en el lugar para avanzar con las actuaciones. Familiares de los dos hombres que aún permanecen desaparecidos se acercaron a la zona para intentar reconocerlo, aunque hasta el momento no se confirmó si corresponde a alguno de ellos.
Información en desarrollo...
Lectura rápida
¿Qué se encontró en Granadero Baigorria? Un cuerpo aparentemente sin vida flotando frente a la guardería náutica El Tifón.
¿Quiénes están desaparecidos? Gustavo Muñoz y Héctor Flores son los hombres desaparecidos tras el naufragio de una lancha.
¿Cuándo ocurrió el naufragio? El naufragio ocurrió el jueves 15 de octubre.
¿Dónde fue hallado el cuerpo? El cuerpo fue hallado en el río, frente a la guardería náutica El Tifón en Granadero Baigorria.
¿Cómo se enteró la policía del hallazgo? El aviso ingresó al 911 y personal policial llegó al lugar cerca de las 8.50.