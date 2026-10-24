Se incendió un minimercado y obligó a evacuar un edificio de 12 pisos en Nueva Córdoba

FOTO: Incendio en minimercado de Nueva Córdoba: sin heridos y evacuación preventiva de vecinos

Un incendio en el depósito de un minimercado obligó a evacuar de manera preventiva un edificio de 12 pisos en barrio Nueva Córdoba durante la mañana. El humo ascendió por el hueco de los ascensores y motivó la salida de los residentes, sin que se registraran personas heridas.

El hecho ocurrió en avenida Poeta Lugones 222, frente al Parque Sarmiento. El comercio estaba cerrado cuando comenzó el fuego, cuyas causas aún deben establecerse.

Lucas Paz, de Bomberos de la Policía de Córdoba, informó a Cadena 3 que una dotación trabajó en el lugar y confirmó la evacuación preventiva de los vecinos. "No se registraron personas lesionadas", señaló.

El incendio dejó daños materiales y, tras la intervención de los bomberos, todos los residentes pudieron regresar a sus departamentos.

Al momento del reporte, el personal ya se había retirado y el tránsito en el sector se desarrollaba con normalidad.

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Informe de Fernando Barrionuevo.