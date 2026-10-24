Se incendió un minimercado y obligó a evacuar un edificio de 12 pisos en Nueva Córdoba
Una dotación de Bomberos intervino en avenida Poeta Lugones al 200. El comercio estaba cerrado y los vecinos pudieron regresar a sus departamentos.
24/10/2026 | 10:58Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio en minimercado de Nueva Córdoba: sin heridos y evacuación preventiva de vecinos
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Audio. Evacuaron un edificio de 12 pisos por un incendio en Nueva Córdoba
Una mañana para todos
Un incendio en el depósito de un minimercado obligó a evacuar de manera preventiva un edificio de 12 pisos en barrio Nueva Córdoba durante la mañana. El humo ascendió por el hueco de los ascensores y motivó la salida de los residentes, sin que se registraran personas heridas.
El hecho ocurrió en avenida Poeta Lugones 222, frente al Parque Sarmiento. El comercio estaba cerrado cuando comenzó el fuego, cuyas causas aún deben establecerse.
Lucas Paz, de Bomberos de la Policía de Córdoba, informó a Cadena 3 que una dotación trabajó en el lugar y confirmó la evacuación preventiva de los vecinos. "No se registraron personas lesionadas", señaló.
El incendio dejó daños materiales y, tras la intervención de los bomberos, todos los residentes pudieron regresar a sus departamentos.
Al momento del reporte, el personal ya se había retirado y el tránsito en el sector se desarrollaba con normalidad.
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Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Nueva Córdoba? Un incendio en el depósito de un minimercado obligó a evacuar un edificio de 12 pisos.
¿Quién informó sobre el incidente? Lucas Paz, de Bomberos de la Policía de Córdoba, brindó detalles a Cadena 3.
¿Cuándo sucedió el incendio? El hecho ocurrió durante la mañana.
¿Dónde se localiza el minimercado? En avenida Poeta Lugones 222, frente al Parque Sarmiento.
¿Por qué se evacuó el edificio? El humo del incendio ascendió por el hueco de los ascensores, motivando la evacuación preventiva.