La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.

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El número de sorteo 41391 de La Previa se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2947, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2947

2° 2227

3° 4291

4° 6351

5° 9464

6° 2001

7° 7045

8° 4822

9° 5613

10° 9015

11° 7862

12° 5136

13° 3908

14° 3040

15° 4037

16° 5313

17° 4764

18° 5428

19° 6411

20° 2728