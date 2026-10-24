La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 24 de octubre.
El sorteo número 41391 de La Previa se realizó el sábado 24 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2947, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Muerto)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41391 de La Previa se llevó a cabo el sábado 24 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2947, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2947
2° 2227
3° 4291
4° 6351
5° 9464
6° 2001
7° 7045
8° 4822
9° 5613
10° 9015
11° 7862
12° 5136
13° 3908
14° 3040
15° 4037
16° 5313
17° 4764
18° 5428
19° 6411
20° 2728
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41391 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 24 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2947.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 2947.