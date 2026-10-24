Palmar celebró 100 años con una experiencia artística inmersiva en su histórica planta de Córdoba

Durante una noche, la planta de Palmar dejó de ser una fábrica para convertirse en un escenario artístico. En el mismo lugar donde comenzó su historia hace cien años, la empresa celebró su centenario con una experiencia inmersiva y una puesta en escena inédita que reunió a más de 1.000 invitados, entre autoridades, profesionales, personalidades, clientes y colaboradores.

La celebración se desarrolló entre silos, hornos y líneas de producción, a través de un recorrido que integró la historia de la compañía, la tecnología robotizada de la planta y diversas intervenciones de performance artística en el corazón de la fábrica.

Uno de los espacios destacados fue el Museo Piero Astori, instalado en los antiguos hornos de la empresa, donde arte e industria conviven bajo un mismo techo. Allí, los invitados pudieron descubrir exhibiciones y obras de artistas que dialogan con el entorno industrial y proponen nuevas formas de vincular la producción, la cultura y la creatividad.

Una historia construida por personas y familias

¿Cómo era el hogar donde creciste? La pregunta, impresa en el mapa que recibió cada invitado al llegar, anticipaba el sentido de una experiencia que puso el foco no solo en los cien años de trayectoria industrial, sino también en las personas que hicieron posible esa historia.

A lo largo del recorrido, las historias de trabajadores y sus familias se entrelazaron con la de Palmar, dando sentido a cada estación y poniendo en primer plano el impacto de la empresa en la vida cotidiana de generaciones de argentinos.

La propuesta partió de una convicción que atraviesa la identidad de la compañía: detrás de cada ladrillo hay un hogar y, detrás de cada hogar, una familia que lo soñó. Desde esa mirada, el centenario se convirtió en una oportunidad para celebrar no solo el camino recorrido, sino también los vínculos y proyectos que dieron sentido a un siglo de trabajo.

Un acto institucional para celebrar el legado y proyectar el futuro

Uno de los momentos centrales de la noche fue el acto institucional, realizado en un anfiteatro construido en ladrillos, donde más de mil invitados se reunieron para conmemorar el centenario de la compañía y cerrar el recorrido.

Durante la ceremonia, María Pía Astori destacó el carácter colectivo de este hito y la importancia de proyectar la historia hacia las próximas generaciones.

“Este logro de 100 años es una conquista colectiva, de quienes nos precedieron, de quienes están hoy y de todos aquellos que alguna vez fueron parte de Palmar. (…) Hoy celebramos los pasados 100 años, pero también quiero celebrar el futuro. Porque si algo nos enseñó esta historia es que todo se puede, con voluntad y confianza en que va a ser posible”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, resaltó el papel de Palmar en el desarrollo productivo de la provincia y vinculó la celebración con las oportunidades de crecimiento que abre una nueva inversión de la compañía.

“Córdoba se sostiene gracias al esfuerzo de sus emprendedores (…) Imagínate qué mejor manera de festejar 100 años que anunciando una inversión que multiplica la capacidad de trabajo. ¡Qué noticia y qué regalo para todos! Palmar va a seguir siendo parte de la historia de Córdoba por muchos, muchos,