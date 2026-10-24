Tensión en Francia: nuevas protestas, fuerte custodia y un detenido con un mortero
Las movilizaciones se extienden por distintas ciudades con participación de estudiantes y sindicatos. Hasta el momento del reporte se registraban incidentes aislados.
24/10/2026 | 11:34Redacción Cadena 3
FOTO: Protestas en Francia: despliegue policial y militar ante el temor a disturbios.
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Audio. Tensión en Francia: nuevas protestas, fuerte custodia y un detenido con un mortero
Una mañana para todos
Francia atraviesa este sábado una nueva jornada de manifestaciones con 70.000 policías y gendarmes desplegados en todo el país, en un operativo destinado a evitar que se repitan los violentos disturbios del fin de semana anterior.
En Marsella, un hombre fue detenido por llevar un mortero. Al momento del reporte se registraban algunas escaramuzas, aunque las movilizaciones se desarrollaban mayormente de manera pacífica.
Las protestas alcanzan a París, Marsella y Lyon, entre otras ciudades. En la capital francesa, la manifestación partió de Porte d’Italie, el punto establecido en el recorrido autorizado por las autoridades.
La convocatoria también tiene repercusión en localidades más pequeñas. En una población cercana a la frontera con Bélgica, cientos de personas marchaban pacíficamente, sin banderas ni identificaciones.
Los sindicatos reforzaron la seguridad de la columna de manifestantes en París para evitar la infiltración de grupos radicalizados, tras los incidentes registrados una semana atrás.
El presidente Emmanuel Macron había pedido a los estudiantes que no participaran de esta jornada de protesta y había prometido anuncios de medidas para el lunes. Sin embargo, los jóvenes mantuvieron su participación y se sumaron a las movilizaciones junto con las organizaciones sindicales.
En Italia también se desarrollan manifestaciones, con convocatorias en Bolonia, Turín, Milan y Bari. En Milan y Florencia, grupos de estudiantes comenzaron a marchar de manera pacífica.
El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni movilizó al Ejército y reforzó la presencia de efectivos en Roma. No obstante, al momento del informe, la capital italiana no concentraba las principales movilizaciones.
Las marchas continuaban durante la tarde europea, con la posibilidad de extenderse hasta la noche.
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Despliegue policial en Francia. Francia moviliza 70.000 agentes ante nuevas protestas programadas para este sábado
El despliegue incluirá unidades de élite, vehículos blindados y camiones hidrantes. El Gobierno busca una respuesta eficaz ante el aumento de la violencia en manifestaciones anteriores.
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Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Francia? Se llevan a cabo manifestaciones con 70.000 policías y gendarmes para evitar disturbios.
¿Quién es el presidente de Francia? El presidente es Emmanuel Macron, quien pidió a los estudiantes no participar.
¿Cuándo se desarrollan estas manifestaciones? Las manifestaciones ocurren este sábado.
¿Dónde se están realizando las protestas? Las protestas tienen lugar en París, Marsella, Lyon y localidades cercanas a Bélgica.
¿Por qué se están llevando a cabo estas movilizaciones? Las movilizaciones son en respuesta a incidentes violentos y buscan expresar descontento social.