Marcela Coronel denunció por maltrato a la cuidadora de su mamá de 100 años y expuso las agresiones

La periodista Marcela Coronel denunció que su madre, Berta, quien esta semana cumplió 100 años, sufrió golpes e insultos de parte de su cuidadora. La familia advirtió lo que sucedía al revisar las cámaras de seguridad de la vivienda y presentó las grabaciones ante las autoridades. La empleada, identificada como Norma Noemí Sandín, de 57 años, quedó demorada.

El caso se conoció durante la emisión del viernes 23 de octubre de "Primicias Ya", por América TV, donde difundieron registros de las agresiones denunciadas. En las imágenes se observa a la cuidadora mientras viste con brusquedad a la adulta mayor, le grita y le pega en una mano y en la cara.

“Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos. Sentate bien, poné los pies ahí adelante, Berta. No me hagas poner loca, toda la mañana lo mismo con vos”, se escucha en uno de los fragmentos.

En otros pasajes, la mujer expresa: “Podrida me tiene. Siempre lo mismo con esta reventada. Podrida en vida está”. También la insulta por su olor: “Un olor a vinagre tenés, asqueroso el olor, a perro viejo tenés el olor”.

Coronel contó que fue su hermana quien detectó las agresiones al revisar detenidamente las grabaciones y las compartió con el resto de la familia.

“Mandó los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse, pero ya con que los vieran ellos y me dijeran que eran gravísimos, les creía”, relató.

Tras el hallazgo, comenzaron a asesorarse para definir cómo actuar. Según explicó la periodista, decidieron que Berta pasara esa noche en su propia casa para no alterarla y, a la mañana siguiente, uno de sus sobrinos presentó la denuncia junto con los videos.

Coronel remarcó la situación de vulnerabilidad de su madre: “Además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante avanzada por la edad. Le es imposible defenderse y comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La cuidadora llevaba dos años trabajando con Berta. La periodista señaló que había tenido “malas contestaciones” hacia integrantes de la familia, aunque delante de ellos siempre había mostrado un buen trato con su madre. También reveló que, poco antes de que descubrieran las grabaciones, la médica de la adulta mayor le había transmitido sus sospechas sobre lo que podía estar ocurriendo.

Después de la denuncia, seis policías se presentaron en la vivienda junto con el sobrino de Coronel. Según relató la periodista, ante la llegada de los efectivos, Sandín manifestó: “Bueno, si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría. Le voy a pedir eso”.

La mujer quedó demorada en la Comisaría Comunal Número 5 y luego fue trasladada a una sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Cochabamba 120. Está previsto que le tomen declaración el lunes 26 de octubre.

Las cámaras de "América Noticias" registraron el momento en que descendió esposada de un patrullero e ingresó al edificio. Su marido estaba en la vereda y, cuando fue consultado por la prensa, respondió: “Salí de acá; cualquiera comete un error”.

Más tarde, el hombre volvió a hablar ante las cámaras mientras mantenía una conversación telefónica. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más”, expresó. Finalmente, aseguró que no entendía por qué su esposa había actuado de esa manera y pidió disculpas a Coronel y a su familia.

La periodista explicó que decidió hacer público el caso y difundir las imágenes para visibilizar una situación que puede afectar a otras personas que necesitan asistencia.

“Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien. Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente y que realmente es una pregunta el qué hacer cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar”, sostuvo.

La denuncia se conoció pocos días después de que Coronel celebrara en sus redes sociales el centenario de Berta con un mensaje de afecto y agradecimiento.

“¡Llegó el día mágico y glorioso! Cumplís 100 años y no puedo estar más feliz y agradecida. Tenerte siempre conmigo, voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna. Por esta vida y por tu huella profunda. Felices 100, mami. Te amo con todo mi corazón”, había escrito.