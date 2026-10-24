Boca se enfrenta a Independiente en un duelo decisivo por el título de Liga

FOTO: Boca viene de conseguir la clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) -- Boca visitará este domingo a Independiente, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita soñar con el título de Campeón de Liga.

El encuentro está programado para las 17 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el partido es Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca llega a este encuentro con gran confianza, tras lograr una destacada victoria 3-1 ante Vasco da Gama en el mítico Estadio de Maracaná, lo que les permitió avanzar a la gran final de la Copa Sudamericana.

Este triunfo posiciona al "Xeneize" en la pelea por la cuádruple corona, ya que se encuentra primero en la tabla anual, empatado con Argentinos Juniors, con un total de 54 puntos. Además, está en los puestos de playoffs del Torneo Clausura y ha llegado a semifinales de la Copa Argentina.

La única duda que tiene su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, es sobre la delantera, donde podría optar entre el joven Leonel Flores o Alan Velasco.

Por su parte, Independiente viene de un empate 1-1 contra Racing en el Estadio Presidente Perón, conocido como el "Cilindro de Avellaneda", un resultado que no benefició a ninguno de los dos equipos.

Con este empate, el "Rojo" se encuentra en el octavo lugar de la Zona A del Torneo Clausura, sumando 19 puntos. Un tropiezo ante Boca podría complicar sus posibilidades de clasificación a los playoffs.