Rusia inicia el envío de diésel a América del Norte con tres buques cisterna

Rusia ha comenzado el envío de tres buques cargados con diésel hacia América del Norte, según lo confirmado por el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, el pasado sábado. La información fue verificada por la Agencia Noticias Argentinas.

"Los primeros tres buques cisterna cargados con combustible ya están en camino… con un apoyo sustancial del Fondo Ruso de Inversión Directa", expresó Novak, en declaraciones a la agencia de noticias TASS.

Además, Novak mencionó que Rusia ha decidido levantar antes de lo previsto la prohibición sobre las exportaciones de diésel, lo que permitirá el suministro de 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas en diciembre.

El vicepresidente también indicó que el volumen mensual podría llegar eventualmente a los 3 millones de toneladas, según lo informado por Xinhua. Este incremento en las exportaciones se da en un contexto donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían alcanzado un acuerdo el 9 de octubre sobre el suministro de diésel ruso a los mercados de esos países y del resto del mundo.