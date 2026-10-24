En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Def. y Justicia

Argentina

En vivo

Estadio 3

San Lorenzo vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda

Un Volkswagen Gol colisionó con un colectivo de la línea 108 en la esquina de 9 de Julio y Santa Fe. El conductor fue rescatado y ambos heridos fueron trasladados al hospital.

24/10/2026 | 11:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda

FOTO: Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un conductor y un colectivero resultaron heridos durante la mañana de este sábado debido a un choque entre un auto y un interno de la línea 108 en el barrio porteño de Recoleta.

El accidente vial tuvo lugar en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, donde, por razones que se están investigando, colisionaron el rodado de mayor porte y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad.

El automovilista fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández con diagnóstico presuntivo de fractura de cráneo y politraumatismos.

En tanto, el colectivero descendió del transporte público y también sufrió politraumatismos, siendo derivado al mismo centro asistencial que el otro damnificado.

Como resultado del siniestro, ambos vehículos terminaron sobre la vereda y derribaron un semáforo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Recoleta?
Un choque entre un auto y un colectivo dejó dos heridos en la vereda.

¿Quiénes resultaron heridos?
El conductor del auto y el colectivero sufrieron lesiones.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió en la mañana del sábado 24 de octubre.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro?
En la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.

¿Cómo se desarrolló el incidente?
El conductor quedó atrapado y fue rescatado por los Bomberos; ambos fueron trasladados al hospital.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Cadena 3 Rafaela

Cadena 3 Rafaela FM 104.3. Cadena 3 Rafaela inauguró sus nuevos estudios y fortalece su presencia en la región

La emisora FM 104.3, adherente a Cadena 3 Argentina, abrió las puertas de su nuevo espacio en la ciudad santafesina, con una apuesta por la producción de contenidos locales y el fortalecimiento de su vínculo con la audiencia. La inauguración, que coincidió con el 145.º aniversario de Rafaela, contó con la participación de integrantes del equipo, invitados y saludos de reconocidas voces de Cadena 3 Argentina.

Perspectiva Rafaela

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf