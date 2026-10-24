FOTO: Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda

Un conductor y un colectivero resultaron heridos durante la mañana de este sábado debido a un choque entre un auto y un interno de la línea 108 en el barrio porteño de Recoleta.

El accidente vial tuvo lugar en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, donde, por razones que se están investigando, colisionaron el rodado de mayor porte y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad.

El automovilista fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández con diagnóstico presuntivo de fractura de cráneo y politraumatismos.

En tanto, el colectivero descendió del transporte público y también sufrió politraumatismos, siendo derivado al mismo centro asistencial que el otro damnificado.

Como resultado del siniestro, ambos vehículos terminaron sobre la vereda y derribaron un semáforo.