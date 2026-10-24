Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda
Un Volkswagen Gol colisionó con un colectivo de la línea 108 en la esquina de 9 de Julio y Santa Fe. El conductor fue rescatado y ambos heridos fueron trasladados al hospital.
FOTO: Accidente en Recoleta: un auto y un colectivo chocan y dejan dos heridos en la vereda
Un conductor y un colectivero resultaron heridos durante la mañana de este sábado debido a un choque entre un auto y un interno de la línea 108 en el barrio porteño de Recoleta.
El accidente vial tuvo lugar en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, donde, por razones que se están investigando, colisionaron el rodado de mayor porte y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad.
El automovilista fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández con diagnóstico presuntivo de fractura de cráneo y politraumatismos.
En tanto, el colectivero descendió del transporte público y también sufrió politraumatismos, siendo derivado al mismo centro asistencial que el otro damnificado.
Como resultado del siniestro, ambos vehículos terminaron sobre la vereda y derribaron un semáforo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Recoleta?
Un choque entre un auto y un colectivo dejó dos heridos en la vereda.
¿Quiénes resultaron heridos?
El conductor del auto y el colectivero sufrieron lesiones.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió en la mañana del sábado 24 de octubre.
¿Dónde tuvo lugar el siniestro?
En la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.
¿Cómo se desarrolló el incidente?
El conductor quedó atrapado y fue rescatado por los Bomberos; ambos fueron trasladados al hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]