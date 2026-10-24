Defensa y Justicia superó a Talleres y selló su pase a los playoffs del Torneo Clausura

FOTO: Defensa y Justicia le ganó a Talleres y se clasificó a los playoffs del Torneo Clausura

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- Defensa y Justicia logró una victoria clave al vencer 2-1 a Talleres de Córdoba, asegurando su lugar en los playoffs del Torneo Clausura, a falta de dos fechas para finalizar la fase regular. Además, el equipo de Florencio Varela se ubica a solo dos puntos de clasificar a la Copa Sudamericana 2027.

Leandro Fernández y Juan Gutiérrez marcaron los goles del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes, anotando a los 2 y 43 minutos del segundo tiempo, respectivamente. El primer tanto del encuentro fue obra de Agustín Álvarez Martínez, quien puso a Talleres en ventaja a los 32 minutos de la primera mitad.

El partido comenzó con un predominante dominio por parte de Talleres, que generó las primeras oportunidades de peligro. A los 7 minutos, Matías Galarza probó suerte con un remate de derecha, que fue bien atajado por el arquero visitante, Matías Borgogno. La presión del local se tradujo en el marcador a los 32 minutos, cuando Agustín Álvarez Martínez aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-0.

Tras el gol, Defensa y Justicia ajustó su juego y comenzó a controlar mejor la posesión, acercándose al arco defendido por Ezequiel Unsain. La oportunidad más clara de la primera mitad llegó con un cabezazo de Rodrigo Barbona, que terminó en las manos del arquero cordobés, quien mantuvo la ventaja de su equipo.

En el segundo tiempo, el equipo visitante salió decidido a empatar y lo logró rápidamente. A los 2 minutos, Leandro Fernández recibió el balón en el borde del área y realizó un remate cruzado de zurda que dejó sin opciones a Unsain para establecer el 1-1.

Cuando el encuentro parecía que iba hacia un empate, Defensa volvió a marcar sobre el final. A los 42 minutos, Unsain evitó una caída de su arco con una gran atajada ante un potente remate de Damián Domínguez, pero el rebote quedó en manos del visitante. Juan Gutiérrez aprovechó la segunda jugada dentro del área y definió cruzado para sellar el 2-1 final.

Con este triunfo, Defensa y Justicia se posiciona provisoriamente en la segunda ubicación de la Zona A con 27 puntos, asegurando matemáticamente su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, dado que mantiene una ventaja de ocho unidades sobre el octavo lugar de su grupo, con dos jornadas aún por jugar.

En la próxima fecha, Defensa y Justicia se medirá contra Independiente en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en Florencio Varela, el lunes 2 de noviembre. Por su parte, Talleres visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, el sábado 31 de octubre.