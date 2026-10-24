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Rosario Central le gana a Huracán en el Gigante de Arroyito

Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.    

24/10/2026 | 21:27Redacción Cadena 3

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Rosario Central vs. Huracán. Torneo Clausura.

FOTO: Rosario Central vs. Huracán. Torneo Clausura.

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Rosario Central recibe este sábado a Huracán desde las 21:30 en el Gigante de Arroyito, en un partido clave para sus aspiraciones de cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla anual y asegurar su lugar en la próxima Copa LibertadoresTransmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El Canalla llega a la recta final en un buen momento, después de golear 5-0 a Independiente Rivadavia y vencer 3-2 a Atlético Tucumán.

El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 53 puntos y quedó tercero en la tabla anual, a una unidad de Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54. Vélez, con 52, también sigue en la pelea, mientras que Instituto suma 50 y River, 49.

Con tres fechas por delante, el calendario le ofrece a Rosario Central dos partidos en el Gigante de Arroyito y uno como visitante. Tras recibir a Huracán este sábado, visitará a Sarmiento de Junín y cerrará ante Estudiantes de Río Cuarto en Rosario.

Además de sumar la mayor cantidad de puntos, el equipo deberá seguir de cerca los resultados de sus rivales directos.

El primer puesto de la tabla anual consagra al Campeón de Liga 2026, mientras que las posiciones de vanguardia también son clave para definir los cupos a la Copa Libertadores.

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