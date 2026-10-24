En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Huracán

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Ciudad Bolívar vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Lula y Bolsonaro finalizan sus campañas en las grandes ciudades de Brasil

Ambos candidatos encabezaron actos multitudinarios en Río, San Pablo y Belo Horizonte, a un día del balotaje que definirá la presidencia del país.

24/10/2026 | 17:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lula y Bolsonaro, a la hora de la verdad.

FOTO: Lula y Bolsonaro, a la hora de la verdad.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su adversario, Flávio Bolsonaro, culminaron hoy sus respectivas campañas de cara al balotaje de este domingo, en un contexto de notable paridad entre ambos, quienes llegan a esta instancia en un ajustado mano a mano.

Tras el último debate, realizado el viernes por la noche, los dos candidatos lideraron diferentes actos en las principales ciudades del país: Lula llevó a cabo una masiva caravana en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, y luego se dirigió a San Pablo.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró Lula a los medios.

En tanto, Bolsonaro organizó una caravana de motociclistas en Belo Horizonte, para luego trasladarse a Río, donde fue recibido con entusiasmo por una multitud, al igual que su contrincante.

Mientras Lula enfatizó su política económica y social, criticando nuevamente el modelo de Javier Milei en Argentina, Bolsonaro centró sus esfuerzos en atraer a los votantes indecisos y a aquellos que no participaron en la primera vuelta, que suman alrededor de 33 millones de personas.

Las encuestas sugieren un virtual empate técnico, a pesar de que Bolsonaro cuenta con una leve ventaja, habiendo obtenido el 47 por ciento de los votos en la primera vuelta frente al 45 por ciento de Lula. Esto es notable considerando que, un mes atrás, el actual presidente brasileño lideraba las encuestas con diez puntos de diferencia.

En total, 158 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en la elección del próximo presidente, quien asumirá el gobierno brasileño desde principios de 2027 hasta 2031.

Lectura rápida

¿Quiénes son los candidatos?
Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro.

¿Cuándo se lleva a cabo el balotaje?
El balotaje se realizará el próximo domingo.

¿Dónde finalizaron sus campañas?
En las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte.

¿Qué dicen las encuestas?
Las encuestas indican un virtual empate técnico entre ambos candidatos.

¿Cuántos votantes hay habilitados?
Hay 158 millones de ciudadanos habilitados para votar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf