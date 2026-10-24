Lula y Bolsonaro finalizan sus campañas en las grandes ciudades de Brasil

FOTO: Lula y Bolsonaro, a la hora de la verdad.

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- El actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su adversario, Flávio Bolsonaro, culminaron hoy sus respectivas campañas de cara al balotaje de este domingo, en un contexto de notable paridad entre ambos, quienes llegan a esta instancia en un ajustado mano a mano.

Tras el último debate, realizado el viernes por la noche, los dos candidatos lideraron diferentes actos en las principales ciudades del país: Lula llevó a cabo una masiva caravana en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, y luego se dirigió a San Pablo.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró Lula a los medios.

En tanto, Bolsonaro organizó una caravana de motociclistas en Belo Horizonte, para luego trasladarse a Río, donde fue recibido con entusiasmo por una multitud, al igual que su contrincante.

Mientras Lula enfatizó su política económica y social, criticando nuevamente el modelo de Javier Milei en Argentina, Bolsonaro centró sus esfuerzos en atraer a los votantes indecisos y a aquellos que no participaron en la primera vuelta, que suman alrededor de 33 millones de personas.

Las encuestas sugieren un virtual empate técnico, a pesar de que Bolsonaro cuenta con una leve ventaja, habiendo obtenido el 47 por ciento de los votos en la primera vuelta frente al 45 por ciento de Lula. Esto es notable considerando que, un mes atrás, el actual presidente brasileño lideraba las encuestas con diez puntos de diferencia.

En total, 158 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en la elección del próximo presidente, quien asumirá el gobierno brasileño desde principios de 2027 hasta 2031.