Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos bajo acuerdo mediado por Pakistán

ISLAMABAD (AP) — Irán mantiene su disposición a entablar negociaciones con Estados Unidos con el objetivo de finalizar el conflicto en la región, según un acuerdo provisional mediado por Pakistán en junio del año pasado. Así lo manifestó el embajador de Teherán en Islamabad el sábado, quien además acusó a Washington de obstaculizar la diplomacia y de prolongar las tensiones por el control del estratégico estrecho de Ormuz.

El embajador Reza Amiri Moghadam indicó que Irán ha comunicado recientemente a través de Pakistán su disposición a reabrir el estrecho de Ormuz, siempre que Estados Unidos levante su bloqueo naval. Sin embargo, criticó al presidente Donald Trump por rechazar esta propuesta y por insistir en mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes.

El acuerdo mediado por Pakistán y Qatar busca restablecer el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, eliminar el bloqueo naval estadounidense y dar inicio a negociaciones hacia un acuerdo más amplio que aborde el programa nuclear de Irán.

Durante un seminario en Islamabad, Moghadam destacó que el jefe del ejército de Pakistán, mariscal de campo Asim Munir, y funcionarios iraníes habían expresado su disposición a reabrir el estrecho de Ormuz, siempre que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo.

Asimismo, Moghadam mencionó que Teherán examinará el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que involucra a Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, antes de decidir si otorga su apoyo, describiendo el pacto como una posible herramienta de unidad. "Estudiaremos el Acuerdo de La Meca y, si es beneficioso, lo apoyaremos", enfatizó.

El acuerdo fue firmado tras la reanudación de ataques de los hutíes en Yemen contra Arabia Saudí. Los países firmantes aseguraron que el pacto fortalecería la disuasión colectiva y ampliaría la cooperación en defensa.

Turquía ha presentado el acuerdo al parlamento para su ratificación. Funcionarios de Turquía y Pakistán han afirmado que es de carácter defensivo y no está dirigido contra Irán ni ningún otro país. Turquía ha descartado el envío de tropas a Yemen para atacar a los hutíes, mientras que Pakistán sostiene que su papel será estrictamente defensivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.