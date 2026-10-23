Casación ratificó condenas por el femicidio de Alejandra Abbondanza en Campana

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ratificó este viernes las condenas impuestas a los implicados en el femicidio de Alejandra Abbondanza, quien fue asesinada el 16 de septiembre de 2022 en el partido de Campana.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes relacionadas con la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la corte desestimó el recurso presentado por la defensa de Agustín Chiminelli, el vecino de la víctima que fue condenado a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual y femicidio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana había impuesto, el 24 de octubre de 2025, una pena de 17 años de prisión a Liliana Esther Sánchez, madre del asesino, por su participación en los abusos y encubrimiento del femicidio. En tanto, Carlos Rubén Chiminelli, padre de Agustín, recibió una sentencia de 18 años por los mismos delitos, además de la tenencia ilegal de un arma de fuego.

No obstante, la Casación accedió parcialmente a los planteos de los abogados de ambos condenados y absolvió a Chiminelli en relación al delito de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante para la víctima por su duración y circunstancias de realización y agravado por haber sido cometido por dos o más personas", así como del "encubrimiento agravado".

Asimismo, se lo absolvió de la privación ilegítima de la libertad y se dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 277, inciso 4, del Código Penal.

Previo a conocer el veredicto, el principal acusado expresó: "Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice; fue algo horrible".