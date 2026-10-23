Cadena 3 lidera entre las radios argentinas en YouTube con 161,8 millones de vistas

Cadena 3 Argentina se posiciona al frente de las radios argentinas en YouTube, con un acumulado de 161.819.733 visualizaciones en los relevamientos realizados entre enero y septiembre de 2026 por SCI Streaming de Contenidos Iberoamérica.

De acuerdo con los informes mensuales elaborados por Guillermo Nanni, la emisora lidera el registro acumulado entre los ocho canales de radio que cuentan con información en los nueve relevamientos del período. Además, se ubicó entre los tres primeros puestos de los rankings mensuales durante los nueve meses analizados.

El desempeño también se reflejó en septiembre, cuando Cadena 3 alcanzó 23,45 millones de visualizaciones, su registro mensual más alto dentro de la serie relevada.

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Cadena 3, al frente del ranking de radios argentinas

Los datos recopilados a partir de los informes de SCI muestran a Cadena 3 en el primer lugar, con más de 161,8 millones de vistas acumuladas. El segundo puesto corresponde a El Destape, con 156.975.330 visualizaciones, aunque su registro abarca siete de los nueve meses analizados.

Entre los canales con información completa para todo el período, Radio Rivadavia aparece en el tercer lugar general, con 149.153.954 vistas. Más atrás se ubican Urbana Play, con 94.816.248; Radio Mitre, con 91.244.095; Radio Con Vos, con 66.989.547; El Observador 107.9, con 64.090.665; La 100, con 46.520.751; y Radio La Red, con 45.167.792.

La comparación permite observar el alcance de los canales de las principales emisoras argentinas en YouTube, con Cadena 3 al frente del acumulado entre las radios que cuentan con datos para los nueve informes.

Una presencia sostenida durante nueve meses

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es la regularidad de Cadena 3 a lo largo de 2026. La emisora permaneció dentro del Top 3 en cada uno de los rankings mensuales publicados entre enero y septiembre.

El desempeño combina un nivel sostenido de visualizaciones con un crecimiento que tuvo su punto más alto en septiembre, según los registros relevados. De esta manera, Cadena 3 no solo lidera el acumulado, sino que también mantuvo una posición destacada en cada corte mensual.

La información surge del apartado “Top 20 – Leaderboard” de SCI, correspondiente al origen o categoría “Radio”. Los valores fueron recopilados a partir de capturas mensuales y representan la suma de las ventanas de “Views / 30-Day Views”.

Por esa metodología, los acumulados no necesariamente corresponden a meses calendario independientes y pueden incluir períodos superpuestos. Además, la comparación general contempla canales con distinta cantidad de meses informados, por lo que los registros parciales no deben equipararse directamente con los de cobertura completa.

Los resultados muestran el alcance de Cadena 3 en YouTube y su capacidad para sostener una presencia destacada dentro del ecosistema digital de las radios argentinas.