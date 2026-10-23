Derrumbe de edificio en Nairobi genera temor por posibles personas atrapadas en los escombros
Un edificio en construcción colapsó en Eastleigh, Nairobi, dejando temores sobre la cantidad de personas atrapadas. La policía enfrenta dificultades para rescatar debido a disturbios en la zona.
FOTO: Temen que haya personas atrapadas tras derrumbe de un edificio en Kenia
NAIROBI, Kenia (AP) — Un edificio se derrumbó el viernes en una concurrida zona comercial de la capital de Kenia, y se teme que muchas personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros.
El edificio estaba en construcción cuando se derrumbó en una transitada calle comercial de la zona de Eastleigh, en Nairobi, que suele estar abarrotada por miles de comerciantes y residentes.
El jefe de policía de Nairobi, Issa Mohamud, indicó que el edificio tenía más de 10 pisos en construcción. Las labores de rescate se complicaron: la policía disparó gas lacrimógeno contra personas que habían comenzado a saquear tiendas vecinas, mientras los agentes intentaban despejar el área y facilitar el acceso a los equipos de respuesta de emergencia.
La Cruz Roja de Kenia informó que sus equipos estaban en camino e instó a las personas en el lugar a dar espacio a los socorristas para que pudieran trabajar con seguridad.
Los derrumbes de edificios son un problema recurrente en Nairobi. Se ha acusado a los funcionarios del condado responsables de emitir permisos de construcción de no realizar inspecciones adecuadas para garantizar que los promotores cumplan las directrices de seguridad y las normas de construcción.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nairobi?
Un edificio en construcción se derrumbó en una zona comercial de la ciudad.
¿Cuántas personas podrían estar atrapadas?
Se teme que muchas personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros del edificio.
¿Quién es el jefe de policía?
El jefe de policía de Nairobi es Issa Mohamud.
¿Qué complicó el rescate?
La policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaban saquear tiendas cercanas.
¿Qué informó la Cruz Roja?
La Cruz Roja de Kenia envió equipos al lugar y pidió a los presentes que dieran espacio a los socorristas.
[Fuente: AP]