Melania Trump intercedió y logró alto al fuego en Oleshki, Ucrania, a partir del 29 de octubre

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que, gracias a su mediación, se alcanzó un cese al fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad ucraniana de Oleshki a partir del 29 de octubre.

En un comunicado citado por DW y reproducido por Noticias Argentinas, Melania afirmó: "Oleshki es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...) Está claro que sin mi intervención habría sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad".

Oleshki se encuentra cerca del río Dniéper, que funciona como línea de frente natural en esta región del sur de Ucrania, donde se han producido algunos de los combates más intensos entre ambos países.

El comunicado precisó que líderes civiles —no militares— de Rusia y Ucrania trabajarán juntos para visitar a los residentes en sus hogares y determinar el nivel de ayuda que necesitan. Asimismo, indicó que los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte hacia el destino de su preferencia; Melania sostuvo: "Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania".

Antes de la guerra, Oleshki tenía unos 24.000 habitantes; ahora, según el texto, quedan menos de 2.000 personas, en su gran mayoría ancianos, y unos 50 niños.

El Kremlin expresó su agradecimiento por la intervención de la primera dama y confirmó que los militares trabajan en la coordinación del calendario del alto al fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que "acogemos con satisfacción los esfuerzos de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que realizó una contribución significativa a la coordinación de la operación humanitaria".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor ruso anunció que las tropas observarán una tregua en la ciudad a partir del martes para permitir operaciones humanitarias e indicó que esto tendrá lugar "en el sector de Jersón", sin precisar alcance territorial ni duración.