La luz natural, clave para mejorar el sueño y la salud visual según especialistas

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- La función de los ojos va más allá de la visión, ya que también envían señales al cerebro sobre el tiempo, lo que influye en nuestro estado de alerta durante el día y en la calidad del sueño nocturno. Por ello, aprovechar la luz natural es fundamental para un descanso adecuado.

Según la Dra. Virginia Zanutigh (M.N. 57.693), oftalmóloga especializada en lesiones vasculares de la retina, la exposición a la luz natural al despertar es altamente beneficiosa. La especialista afirma: "La luz natural tiene todo el espectro y la luz diurna es la que más estimula".

La exposición a la luz matutina ayuda a regular el reloj biológico, siendo más efectiva que cualquier dispositivo artificial para quienes buscan ajustar sus horarios de sueño. Para los que desean mejorar su descanso, salir al exterior al levantarse puede ser una estrategia más eficaz.

En un informe de la Agencia Noticias Argentinas, la Dra. Zanutigh explica que, al aproximarse la noche, "la recomendación general es bajar la intensidad y optar por una luz cálida", lo que favorece el sueño. Para la lectura nocturna, sugiere el uso de luz cálida y libros impresos, ya que un estudio de 2015 en la revista científica PNAS encontró que quienes leyeron en tabletas tardaron más en dormirse y produjeron menos melatonina.

La relación entre el tiempo al aire libre y la salud visual en niños es notable. Estudios han demostrado que pasar más tiempo al aire libre está vinculado a una menor prevalencia de miopía. Aunque no detienen su aparición, sí ralentizan su avance. Se cree que la luz solar, a diferencia de la artificial, estimula la retina para liberar sustancias que regulan el crecimiento ocular, por lo que jugar al aire libre es esencial para el bienestar visual.

La Dra. Zanutigh también menciona: "Los ojos pueden ser el espejo del alma, pero también del resto del cuerpo, porque a través de ellos podemos ver muchas enfermedades. En su caso, la retina es una ventana privilegiada para detectar daños en los vasos sanguíneos".

En conclusión, la luz que recibimos durante el día y la noche es crucial para mantenernos despiertos durante el día y descansar adecuadamente por la noche, lo que contribuye a una mejor calidad de vida.