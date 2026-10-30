MAUDA 2026: más de 130 películas y una inédita muestra latinoamericana en Buenos Aires

FOTO: MAUDA nació como un espacio de difusión de las producciones audiovisuales universitarias.

Buenos Aires, 30 octubre (NA) - La Muestra Anual del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), conocida como MAUDA, celebrará una nueva edición el 3 y 4 de noviembre en el Cine Arte Cacodelphia, con una programación de más de 130 películas realizadas por estudiantes y graduados de la institución.

El encuentro, con entrada libre y gratuita, incorporará por primera vez una propuesta internacional a través de la Muestra de Producciones Audiovisuales de la Red Universitaria del Audiovisual de América Latina y el Caribe (RUAALC), que tendrá a Buenos Aires como primera sede de su recorrido itinerante.

La participación de la red permitirá exhibir 35 producciones provenientes de México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Honduras, con el objetivo de promover el intercambio artístico y académico entre las universidades de la región.

La edición 2026 también ampliará las modalidades de participación. A las obras seleccionadas por las distintas cátedras se sumarán trabajos inscriptos directamente por estudiantes y graduados, una convocatoria que permitió extender la muestra a dos jornadas y organizar las proyecciones en diferentes bloques.

"En un contexto en el que es fundamental defender y reivindicar el valor de la universidad pública, MAUDA muestra todo lo que sucede cuando existen espacios de formación, experimentación y creación colectiva", destacó Marcelo González Magnasco, decano del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA.

El académico también subrayó la importancia de acercar estas producciones al público y establecer vínculos con realizadores de otros países latinoamericanos como parte de la defensa de la educación y la cultura.

MAUDA nació como un espacio de difusión de las producciones audiovisuales universitarias y busca reflejar la diversidad de lenguajes, perspectivas y experiencias que surgen de la formación artística.

Por su parte, la RUAALC integra la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) y desarrolla iniciativas vinculadas con la enseñanza, la investigación, la producción audiovisual educativa y la distribución de contenidos de acceso abierto.