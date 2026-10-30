MAUDA 2026: más de 130 películas y una inédita muestra latinoamericana en Buenos Aires
La muestra audiovisual de la Universidad Nacional de las Artes se realizará el 3 y 4 de noviembre en el Cine Arte Cacodelphia, con entrada libre y gratuita.
FOTO: MAUDA nació como un espacio de difusión de las producciones audiovisuales universitarias.
Buenos Aires, 30 octubre (NA) - La Muestra Anual del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), conocida como MAUDA, celebrará una nueva edición el 3 y 4 de noviembre en el Cine Arte Cacodelphia, con una programación de más de 130 películas realizadas por estudiantes y graduados de la institución.
El encuentro, con entrada libre y gratuita, incorporará por primera vez una propuesta internacional a través de la Muestra de Producciones Audiovisuales de la Red Universitaria del Audiovisual de América Latina y el Caribe (RUAALC), que tendrá a Buenos Aires como primera sede de su recorrido itinerante.
La participación de la red permitirá exhibir 35 producciones provenientes de México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Honduras, con el objetivo de promover el intercambio artístico y académico entre las universidades de la región.
La edición 2026 también ampliará las modalidades de participación. A las obras seleccionadas por las distintas cátedras se sumarán trabajos inscriptos directamente por estudiantes y graduados, una convocatoria que permitió extender la muestra a dos jornadas y organizar las proyecciones en diferentes bloques.
"En un contexto en el que es fundamental defender y reivindicar el valor de la universidad pública, MAUDA muestra todo lo que sucede cuando existen espacios de formación, experimentación y creación colectiva", destacó Marcelo González Magnasco, decano del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA.
El académico también subrayó la importancia de acercar estas producciones al público y establecer vínculos con realizadores de otros países latinoamericanos como parte de la defensa de la educación y la cultura.
MAUDA nació como un espacio de difusión de las producciones audiovisuales universitarias y busca reflejar la diversidad de lenguajes, perspectivas y experiencias que surgen de la formación artística.
Por su parte, la RUAALC integra la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) y desarrolla iniciativas vinculadas con la enseñanza, la investigación, la producción audiovisual educativa y la distribución de contenidos de acceso abierto.
Lectura rápida
¿Qué es MAUDA?
Es la Muestra Anual del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes, que exhibe producciones de estudiantes y graduados.
¿Cuándo se llevará a cabo?
La muestra se realizará el 3 y 4 de noviembre en el Cine Arte Cacodelphia.
¿Qué novedades presenta esta edición?
Por primera vez, incluirá una muestra internacional de producciones de la Red Universitaria del Audiovisual de América Latina y el Caribe.
¿Cuántas producciones se exhibirán?
Se presentarán más de 130 películas, incluyendo 35 de países como México, Brasil y Uruguay.
¿Cuál es el objetivo de MAUDA?
Promover el intercambio artístico y académico entre universidades y defender el valor de la educación pública.
[Fuente: Noticias Argentinas]