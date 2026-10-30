Más de la mitad de los jóvenes con diabetes tipo 2 logran remisión en solo seis meses

Un reciente estudio ha revelado que más de la mitad de los jóvenes adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 lograron alcanzar la remisión en tan solo seis meses. Este avance se logró a través de un programa que combinó una dieta baja en calorías y un régimen de ejercicio estructurado. Según los investigadores, el 54% de los participantes menores de 45 años que siguieron este programa intensivo lograron la remisión, en contraste con solo el 4% que recibió atención estándar.

Los hallazgos fueron presentados en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) y publicados en The Lancet Regional Health Americas. Este estudio sugiere que un enfoque que incluye una dieta baja en calorías y ejercicio regular podría cambiar drásticamente el curso de la diabetes tipo 2 de inicio temprano (EOT2D) en personas menores de 45 años.

La investigación fue liderada por el profesor Kaberi Dasgupta, director de la División de Medicina Interna General de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y el profesor Thomas Yates de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, junto a sus colegas.

La diabetes tipo 2 de inicio temprano es especialmente peligrosa. Aquellos diagnosticados a una edad más temprana suelen experimentar un deterioro más rápido en el control del azúcar en sangre y desarrollan complicaciones antes en la vida, lo que puede resultar en una menor esperanza de vida en comparación con aquellos diagnosticados a edades más avanzadas.

Investigaciones previas han demostrado que las dietas muy bajas en calorías pueden reducir el azúcar en sangre lo suficiente para que algunas personas logren la remisión sin necesidad de medicamentos para la diabetes. La remisión implica que los niveles de azúcar en sangre caen por debajo del umbral para diagnosticar diabetes y se mantienen así sin medicamentos. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad esté curada de forma permanente.

Los investigadores se propusieron determinar si agregar ejercicio estructurado podría hacer que este enfoque fuera aún más efectivo. Además de ayudar a regular el azúcar en sangre, la actividad física puede mejorar la condición física, proteger los músculos durante la pérdida de peso, fortalecer la función cardíaca y reducir la resistencia a la insulina.

Para investigar, el equipo examinó si combinar una dieta baja en calorías con ejercicio supervisado podría lograr la remisión después de 24 semanas, en comparación con la atención médica estándar.

Un programa intensivo de dieta y ejercicio se llevó a cabo en tres centros de investigación en Inglaterra y Canadá, afiliados a la Universidad de Leicester, la Universidad McGill y la Universidad de Alberta. Se inscribieron adultos de entre 18 y 45 años que tenían diabetes tipo 2 de inicio temprano y obesidad, pero que no estaban utilizando insulina.

El ensayo fue abierto, lo que significa que tanto los participantes como los investigadores sabían qué tratamiento recibía cada persona, aunque la evaluación de los resultados principales se realizó de manera ciega.

Un grupo continuó recibiendo la atención habitual, mientras que el otro siguió un programa intensivo que combinó una ingesta diaria de 800 a 900 calorías con ejercicio aeróbico y de resistencia supervisado dos veces por semana, además de una sesión de ejercicio independiente cada semana durante las primeras 12 semanas. Luego, los participantes pasaron a una dieta diseñada para mantener la pérdida de peso mientras continuaban haciendo ejercicio de forma independiente durante las semanas 13 a 24.

Los investigadores midieron cuántos participantes lograron la remisión de diabetes después de 24 semanas. Para calificar, los participantes debían tener un nivel de HbA1c por debajo del 6.5%, equivalente a 48 mmol/mol, y no haber tomado medicamentos para reducir el azúcar durante al menos 12 semanas. La HbA1c es una prueba de sangre que refleja los niveles promedio de azúcar en sangre durante aproximadamente tres meses.

El análisis incluyó a todos los participantes asignados a cualquiera de los grupos. Cuando faltaban datos sobre la remisión, los investigadores contaron conservadoramente a esos participantes como no habiendo logrado la remisión. También examinaron los cambios en la condición física cardiovascular, la composición corporal y la estructura cardíaca.

Lo que comieron los participantes durante el estudio. Al inicio del programa intensivo, los participantes suspendieron los medicamentos utilizados para reducir el azúcar en sangre y la presión arterial (en ausencia de albuminuria), bajo la supervisión médica del estudio. Su dieta restringida proporcionó de 800 a 900 calorías diarias (30% proteína, 50% carbohidratos, 20% grasa). Se les animó a beber al menos dos litros de líquidos sin calorías al día y se les proporcionó acceso a un laxante a base de fibra cuando lo necesitaran.

Durante las primeras dos semanas, todas las comidas fueron reemplazadas por productos nutricionales especialmente formulados (Optifast). Desde la tercera hasta la duodécima semana, los participantes mantuvieron el mismo límite calórico pero ganaron más flexibilidad en sus opciones de alimentos (Optifast en el Reino Unido y ProtiDiet en Canadá).

Esta segunda fase permitió una comida convencional al día, con objetivos de ingesta diaria que incluían proteínas, frutas y verduras (60 a 90 g de proteínas de todas las fuentes combinadas, una porción de fruta, dos porciones de verduras no almidonadas).

Después de las primeras 12 semanas, los participantes se trasladaron hacia el mantenimiento de su pérdida de peso en lugar de continuar con una reducción rápida de peso.

Más de la mitad logró la remisión de la diabetes tipo 2. Entre el 24 de septiembre de 2021 y el 6 de junio de 2025, los investigadores inscribieron y asignaron aleatoriamente a 96 participantes (40 del Reino Unido y 56 de Canadá). El grupo incluyó a 50 personas asignadas a la intervención intensiva y 46 que recibieron atención estándar (24 mujeres y 26 hombres en el grupo de intervención; 21 mujeres y 25 hombres en el grupo de control; edad media de 38 años, IMC de 35.2 kg/m2).

De los inscritos, 86 (90%) completaron las evaluaciones finales. Los resultados revelaron una diferencia notable entre los grupos. Después de 24 semanas, 27 de los 50 participantes que siguieron el programa de dieta y ejercicio habían logrado la remisión, lo que representó el 54% del grupo de intervención. En comparación, solo dos de los 46 participantes que recibieron atención estándar alcanzaron la remisión, aproximadamente el 4%.

Después de tener en cuenta factores estadísticos relevantes, los investigadores calcularon que los participantes en el programa de estilo de vida intensivo tenían 21 veces más probabilidades de lograr la remisión que aquellos que recibieron atención habitual. Además, la pérdida de peso fue significativamente mayor entre los participantes que siguieron el programa combinado.

Entre los 47 participantes de la intervención con datos de peso disponibles, el peso corporal promedio disminuyó de 100.7 kg a 92.3 kg, una reducción de 8.4 kg en 24 semanas. Los 43 participantes del grupo de control con datos de peso disponibles comenzaron con un promedio de 103.2 kg y solo perdieron 1.2 kg, alcanzando 102.0 kg.

Después de ajustar estadísticamente, el grupo de intervención perdió un promedio de 7.5 kg más que el grupo de control. Importante, esto incluyó una pérdida adicional de 6.6 kg de grasa, lo que indica que gran parte de la diferencia provino de la reducción de grasa corporal.

Resultados prometedores con efectos secundarios manejables. No se informaron eventos adversos graves durante el ensayo. Sin embargo, los efectos secundarios fueron más comunes entre los participantes que siguieron la dieta intensiva. Al menos un evento adverso ocurrió en 43 de los 50 participantes de la intervención, en comparación con seis de los 46 participantes que recibieron atención estándar. La mayoría de los problemas aparecieron durante las primeras etapas de la dieta restrictiva e incluyeron síntomas como estreñimiento, dolores de cabeza, mareos y fatiga. Estos efectos generalmente se resolvieron.

Los investigadores creen que los hallazgos demuestran que una intervención combinada de dieta y ejercicio puede producir mejoras significativas más allá del control del azúcar en sangre solo. Los autores afirman: "Nuestros hallazgos demuestran la viabilidad y eficacia de combinar ejercicio aeróbico y de resistencia estructurado con una dieta de baja energía en la diabetes tipo 2 de inicio temprano, apoyando su potencial para ofrecer beneficios sustanciales y holísticos para la salud y el bienestar junto con la remisión de la diabetes".

Por qué preservar el músculo durante la pérdida de peso es importante. Un aspecto particularmente importante del estudio fue su énfasis en proteger la masa muscular durante la rápida pérdida de peso. Los investigadores explican que la mayoría de las personas que completan programas de pérdida de peso eventualmente recuperan parte o todo el peso perdido. Esto es especialmente relevante al utilizar dietas de muy bajas calorías para lograr la remisión de la diabetes.

Perder peso solo a través de la restricción calórica generalmente reduce tanto la grasa como la masa libre de grasa, que incluye músculo. Algunas evidencias sugieren que cuando el peso regresa, el cuerpo puede recuperar proporcionalmente más grasa que tejido magro. Con el tiempo, la pérdida y recuperación repetidas de peso podrían contribuir a una reducción gradual de la masa muscular y aumentar el riesgo de sarcopenia, una condición caracterizada por la disminución de la masa y fuerza muscular.

Para abordar este problema, los investigadores incorporaron entrenamiento de resistencia en la fase más intensiva de pérdida de peso. Sus resultados sugieren que es posible lograr una pérdida sustancial de grasa mientras se preserva el músculo, lo que podría hacer que el enfoque sea más beneficioso para la salud metabólica a largo plazo.

Los investigadores concluyen: "Nuestro estudio RESET for Remission tuvo como objetivo el músculo durante la fase intensiva de pérdida de peso a través del entrenamiento de resistencia, y nuestros hallazgos indican que la preservación de la masa libre de grasa y el músculo es alcanzable con una rápida pérdida de peso. Preservar el músculo durante la pérdida de peso orientada a la remisión puede tener importantes implicaciones para la salud metabólica a largo plazo, la función física y la trayectoria de la enfermedad. Esto requiere un examen en un estudio a más largo plazo".

Un nuevo enfoque potencial para tratar la diabetes tipo 2. Los hallazgos podrían ser especialmente importantes a medida que la diabetes tipo 2 se vuelve cada vez más común entre los adultos jóvenes en todo el mundo. Las personas que desarrollan la enfermedad a una edad más temprana enfrentan más años de exposición a niveles elevados de azúcar en sangre, aumentando su riesgo de enfermedad cardiovascular y otras complicaciones a lo largo de su vida. Por lo tanto, encontrar maneras efectivas de lograr la remisión temprana podría tener beneficios sustanciales para la salud.

Los investigadores enfatizan que su intervención no solo redujo el azúcar en sangre. También disminuyó la grasa corporal mientras se protegía el músculo, mejoró la calidad muscular y el rendimiento físico, apoyó la salud cardiovascular y produjo mejoras en el bienestar reportado por los participantes. Además, sugieren que esta estrategia podría ser especialmente relevante para quienes planean un embarazo o que podrían quedar embarazadas.

Sin embargo, los investigadores advierten que se necesitan estudios más prolongados para determinar si los beneficios pueden mantenerse. En particular, la investigación futura debe establecer qué tan bien los participantes mantienen su pérdida de peso, masa muscular y remisión de diabetes después de regresar a la vida cotidiana fuera de un ensayo clínico monitoreado de cerca.

Los autores concluyen: "Al centrarse específicamente en la diabetes tipo 2 de inicio temprano, nuestro ensayo aborda una población clínica en crecimiento, caracterizada por un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, una mayor carga de complicaciones acumulativas y malos resultados a largo plazo... En resumen, RESET for Remission demostró que en la diabetes tipo 2 de inicio temprano, combinar ejercicio aeróbico y de resistencia estructurado con una dieta baja en calorías produce altas tasas de remisión, induce la pérdida de grasa mientras preserva la masa muscular, mejora la calidad y función muscular, mejora la salud cardiovascular y conduce a mejoras significativas en los resultados reportados por los pacientes. A medida que la prevalencia de la diabetes tipo 2 de inicio temprano aumenta a nivel global, nuestros hallazgos destacan una oportunidad para re-evaluar los paradigmas de tratamiento y apoyar la implementación escalable de intervenciones integradas de dieta y ejercicio para la remisión. Nuestro enfoque puede ser particularmente valioso para quienes buscan o tienen potencial para el embarazo. Merece una evaluación más profunda en estudios a largo plazo en entornos del mundo real."