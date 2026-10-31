Un Neandertal de 75,000 años fue asesinado por una lanza dirigida al corazón

Un hallazgo arqueológico en una cueva de Kurdistán iraquí reveló que un Neandertal que vivió hace aproximadamente 75,000 años pudo haber sido asesinado por una lanza de madera que le atravesó el corazón. Este descubrimiento sugiere una de las primeras evidencias de violencia mortal en la prehistoria, además de ofrecer datos sobre el cuidado que recibió el individuo tras haber sufrido una grave lesión facial en el pasado.

Los investigadores de la Universidad de Cambridge encontraron una pequeña abertura circular en la escápula del Neandertal, lo que indica que la lanza, probablemente afilada, penetró su pecho, causando una herida mortal. Este orificio tiene un diámetro de 15 milímetros y es notablemente preciso, lo que sugiere que fue producido por un arma de madera, en contraste con las heridas que suelen dejar las armas de piedra.

El análisis de la herida sugiere que la lanza entró por el lado izquierdo del pecho, atravesando un pulmón y grandes vasos sanguíneos, antes de salir por la escápula. Tal herida habría causado una muerte rápida, y los investigadores sugieren que el ataque podría haber sido intencionado, dado el lugar y la fuerza necesaria para infligirla.

La escápula, un hueso delicado, sobrevivió durante 75,000 años bajo siete metros y medio de sedimentos. A pesar de su fragilidad, casi todo el hueso se mantuvo intacto, lo que permitió a los científicos reconstruir el área dañada y determinar el mecanismo del ataque.

La investigación también destaca que este Neandertal, conocido como Shanidar A, había sobrevivido a una grave lesión facial anterior, que había dejado un incisivo partido y otros dientes desplazados. Esto sugiere que otros Neandertales le brindaron atención y apoyo durante su recuperación, lo que indica comportamientos de cuidado comunitario.

El descubrimiento plantea preguntas sobre la naturaleza de su muerte: ¿fue un ataque deliberado o un accidente de caza? Aunque los investigadores no pueden determinar con certeza lo que ocurrió, la evidencia sugiere que la herida podría haber sido infligida intencionalmente.

Este hallazgo no solo proporciona un vistazo a la violencia en la vida de los Neandertales, sino que también resalta su capacidad de cuidado y apoyo entre ellos. La cueva de Shanidar ha sido crucial para cambiar la percepción científica sobre el comportamiento de estos homínidos, que anteriormente eran considerados brutales y primitivos.