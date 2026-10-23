Consejos para integrar papel tapiz en tu hogar y lograr un diseño armonioso

El uso de papel tapiz en la decoración de interiores ha ganado popularidad en los últimos tiempos, generando un creciente interés entre los propietarios que desean añadir un toque distintivo a sus hogares. Según una encuesta realizada por Thumbtack, el 61% de los encuestados manifestó su intención de incorporar al menos un tipo de patrón en su hogar en el transcurso del próximo año. Desde una pared de acento hasta un pasillo a rayas o flores superpuestas en el baño, el papel tapiz se presenta como una opción ideal para transformar cualquier espacio.

Sin embargo, la incorporación de papel tapiz plantea un desafío: ¿cómo lograr que se vea integrado y armonioso con el resto de la decoración? A continuación, se presentan algunos consejos de diseñadores para asegurar que el papel tapiz se sienta cohesivo en el ambiente.

Uno de los consejos más destacados proviene de la diseñadora de interiores Wendi Gee, quien sugiere seleccionar un color del patrón del papel tapiz y repetirlo en al menos dos lugares más de la habitación. Esto puede lograrse a través de la pintura en molduras, paredes o techos, o mediante otro elemento decorativo. "Podría estar presente en un cojín, una alfombra, una base de lámpara o una obra de arte", explica Gee. "Cuando un color del papel tapiz se repite en otros lugares de la habitación, todo comienza a sentirse intencional." La diseñadora también aclara que no basta con repetir un solo color; se recomienda hacerlo en dos o tres elementos para que la conexión se sienta completamente diseñada.

Otro aspecto a considerar es el equilibrio entre texturas audaces y tonos neutros. Si el papel tapiz presenta un diseño vibrante o lleno de movimiento, el diseñador Joe Waroquier aconseja introducir muebles y telas que ofrezcan un descanso visual. "Una hermosa pieza de madera antigua, un rico terciopelo o una textura tejida natural pueden complementar un patrón audaz sin competir con él", señala. La mezcla de materiales, acabados e incluso estilos ayuda a que la habitación se sienta más recogida en lugar de estática o plana.

Por último, es fundamental prestar atención a los matices. Determinar el tono dominante del papel tapiz puede guiar la elección de la temperatura de los demás elementos en el espacio. Así, se logra una mayor armonía y cohesión en el diseño general.