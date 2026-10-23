Capozucca y la denuncia por violencia de género: "Lo único que necesita es estar detenido"

FOTO: El siniestro vial de Matías Capozucca ocurrió la madrugada del 22 de mayo de 2005.

Matías Capozucca, conocido por el siniestro vial ocurrido en 2005 en Rosario que causó la muerte de dos jóvenes y dejó a una tercera con secuelas irreversibles, fue detenido en septiembre por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja, madre de su hijo. Tras quedar en prisión preventiva, recuperó la libertad por una resolución del camarista Javier Beltramone, bajo monitoreo electrónico y con una restricción de acercamiento.

Desde entonces, el sistema registró varias alertas por posibles aproximaciones a la mujer. En una audiencia realizada este jueves en el Centro de Justicia Penal, la jueza Trinidad Cabrera precisó que Capozucca no puede acercarse a menos de mil metros de los lugares donde ella se encuentra habitualmente.

“Lo único que necesita es estar detenido”, sostuvo el abogado querellante Ignacio Carbone, representante de la denunciante, en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según explicó, se registraron entre cuatro y seis alertas durante los aproximadamente 20 días que el acusado llevaba en libertad.

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“Desde que a este sujeto se le colocó la pulsera, hubo varios sucesos donde se le activaba la alerta de acercamiento”, señaló el abogado. Los registros fueron presentados por la Fiscalía y la querella, que solicitaron revocar la libertad y que volviera a quedar detenido.

Sin embargo, la magistrada resolvió mantener las condiciones de libertad y establecer con mayor precisión la distancia que debe respetar. Carbone consideró que la audiencia sirvió para despejar dudas sobre los alcances de la medida y advirtió que recurrirán nuevamente a la jueza si se registran nuevos incumplimientos.

La denunciante declaró durante media hora en la audiencia y manifestó el temor que siente. “No era esperable que en 20 días se registren al menos cuatro, cinco, seis registros de que este sujeto se está acercando a la zona donde no se puede acercar”, afirmó el letrado.

Sobre la posibilidad de distinguir entre una aproximación intencional y una casual, Carbone explicó que el dispositivo registra la ubicación geográfica de ambas pulseras. Esos datos permiten determinar dónde se produjo el acercamiento y evaluar si ocurrió en lugares habituales de la víctima, como su vivienda o su trabajo.

Entrevista de Hernán Funes.