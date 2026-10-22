Cadena 3, en el restaurante del Papa en Chiclayo: los platos peruanos que lo conquistaron

En Chiclayo, al norte de Perú, todavía muchos lo recuerdan como el padre Roberto. Antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Prevost caminaba por las calles de la ciudad, compraba en los comercios locales y compartía comidas sencillas en restaurantes tradicionales. Uno de esos lugares es Trébol, ubicado junto a la catedral y conocido hoy como el restaurante del Papa.

Hasta allí llegó un equipo de Cadena 3 para reconstruir la historia del pontífice antes de su elección. Su responsable, Eduard Montoya Altamirano, recordó en diálogo con Cadena 3 las visitas del religioso, que solía acercarse cuando sus actividades se lo permitían.

“Él acostumbraba de vez en cuando a tomarse un buen café, a tomar un buen desayuno o quizás en el almuerzo y en la noche nos acompañaba”, relató Montoya. Según explicó, Prevost no era un visitante cotidiano, pero disfrutaba de la gastronomía local y del trato cercano con los habitantes.

El comerciante destacó que, pese a su función religiosa, el entonces obispo de Chiclayo mantenía un estilo de vida sencillo. “No era el cliente especial, etiquetoso. No, no, no, tranquilo, muy sencillo, muy humano”, recordó.

La elección de Robert Prevost como pontífice y su primer saludo en español dirigido a Chiclayo marcaron un momento inolvidable para los habitantes de la ciudad peruana.

“Creo que a todos los que hablamos español nos movió el corazón. A los chiclayanos que lo conocimos, una bendición”, expresó Montoya al recordar aquellas palabras desde Roma.

Para quienes compartieron momentos con él, el reconocimiento internacional no hizo más que reforzar el afecto que ya sentían por el religioso. Desde entonces, contó el responsable de Trébol, muchos comenzaron a rezar por él y por la misión que asumió al frente de la Iglesia católica.

Montoya también recordó que Prevost no se limitaba a sus responsabilidades eclesiásticas ni permanecía exclusivamente en el obispado. Tenía su propio vehículo, pero prefería recorrer la ciudad a pie, visitar el mercado, comprar pan y acercarse a distintas instituciones.

“En ese trayecto, las personas lo abordaban y él se paraba. Si tú le pedías hablar con él, se paraba y se ponía a conversar contigo”, contó. Esa cercanía, aseguró, fue una de las características que le permitieron ganarse el cariño de la comunidad.

El recuerdo del padre Roberto en Chiclayo también está ligado a momentos difíciles que atravesó la región. Montoya destacó especialmente su presencia durante las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en 2017 y durante la pandemia de COVID-19.

En el primer caso, recordó que Prevost se involucró personalmente en la asistencia a las familias afectadas y participó en la distribución de ayuda junto a integrantes de Cáritas.

“Él se puso las botas y se fue a llevar ayuda. No fue el que mandaba ayuda, sino él llevaba la ayuda”, señaló.

Durante la pandemia, en tanto, colaboró en gestiones para instalar una planta de oxígeno y participó en actividades religiosas que buscaron acompañar a la población en un período de gran incertidumbre.

Para Montoya, esas acciones explican por qué el religioso dejó una huella tan profunda en Chiclayo. Más allá de su cargo, afirmó, se hizo presente cuando los habitantes más lo necesitaban.

Arroz con pato, cabrito y picarones: los sabores que disfrutaba el Papa

La gastronomía es otra de las claves para entender el vínculo entre Prevost y la ciudad. En Trébol, la cocina se basa en recetas tradicionales de la región de Lambayeque, reconocida por su variedad de platos y sabores.

Montoya explicó que el entonces padre Roberto disfrutaba de preparaciones típicas y no buscaba un menú especial.

“Se enamoró del arroz con pato, se enamoró del cabrito chiclayano, de sus picarones, de todo lo que tiene esta gastronomía que es suculenta”, contó.

El responsable del restaurante detalló que la cocina regional tiene platos característicos para cada día de la semana. Los martes, por ejemplo, se prepara cabrito; los miércoles, pato; y los domingos, el tradicional frito chiclayano, una de las opciones que, según recordó, le gustaba al religioso para desayunar.

También mencionó las preparaciones de los lunes, entre ellas las manías, un plato elaborado con arroz molido y patas de cerdo, y el espesado, una receta que combina choclo tierno molido, culantro y carne de res.

Ante la posibilidad de que León XIV regrese a la ciudad, Montoya espera recibirlo nuevamente con los sabores que acompañaron sus días como obispo.

“Nosotros hacemos una cocina sencilla, tradicional, regional lambayecana”, explicó. Y agregó que la sencillez del pontífice es precisamente lo que hizo que conectara con esa propuesta gastronómica.

“Tenemos una relación histórica muy grande. La llegada de San Martín, estuvimos en las Malvinas con ustedes y todos los americanos en sí debemos ser amigos, pero especialmente hay una relación muy especial con ustedes”, expresó Montoya durante la entrevista.

El comerciante despidió a los periodistas con una invitación a disfrutar de la comida y la hospitalidad de Chiclayo, ciudad que se presenta como la capital de la amistad y un referente de la gastronomía peruana.

Mientras el papa León XIV desarrolla su misión al frente de la Iglesia católica, en las calles de esta ciudad norteña permanece el recuerdo de un hombre que caminaba entre sus habitantes, conversaba con quienes se acercaban y compartía los sabores cotidianos de la región.

En Trébol, ese recuerdo sigue vivo alrededor de una mesa, entre platos tradicionales y relatos de quienes conocieron a Robert Prevost antes de que el mundo comenzara a llamarlo León XIV.

Informe de Agustín González