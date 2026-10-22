Falleció Cohen Arazi, ex relacionista público vinculado a abusos en Independiente

FOTO: Cohen Arazi cumplía una condena de diez años en su domicilio.

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria por abusos sexuales cometidos contra futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, falleció este jueves, según confirmaron las autoridades.

Cohen Arazi fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, poco después de haber acordado una pena de diez años en un juicio abreviado, lo que le permitía además gestionar un comercio de su propiedad.

La causa en su contra se inició en 2018, a raíz de denuncias sobre la captación y corrupción de jóvenes futbolistas que residían en la pensión del club de Avellaneda. La investigación resultó en la condena de seis personas por prostitución de menores.

En el contexto de este caso, el tribunal determinó que hubo agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares. También se condenó al ex árbitro Martín Bustos y a otros cuatro involucrados a doce años de prisión.

¿QUIÉN ERA COHEN ARAZI?

Cohen Arazi se desempeñó durante muchos años como relacionista público en varios locales nocturnos del centro de Buenos Aires, lo que le permitió establecer conexiones con diversas figuras del espectáculo, llegando a ser representante de Ricardo Fort.

Previo a que se destaparan los abusos en Independiente, la ex modelo Natacha Jaitt, ya fallecida, había denunciado en un programa de televisión la existencia de una red de pedofilia en los clubes de fútbol, aunque su denuncia mediática no obtuvo repercusión.

AgenciaNA