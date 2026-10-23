Francia refuerza medidas de seguridad ante posibles manifestaciones este fin de semana

FOTO: Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad en una protesta en París.

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- Tras una reunión del consejo de seguridad celebrada el jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recomendó que no se realicen manifestaciones en todo el país en los próximos días, en particular el sábado.

El mandatario indicó que el Gobierno tiene la intención de prohibir las solicitudes para organizar concentraciones a las personas "que no tengan legitimidad para hacerlo" y que para las marchas sindicales notificadas formalmente a las autoridades, se propondrán rutas alternativas para proteger los centros urbanos.

En Lyon, la prefectura del departamento del Ródano prohibió todas las manifestaciones para el sábado, según informó el canal de televisión francés BFM TV.

En Marsella, se anunció una prohibición temporal de todas las manifestaciones en el departamento el sábado, sin importar que hayan sido notificadas formalmente a las autoridades.

Allí, el toque de queda nocturno en el departamento también fue ajustado desde las 23 hasta las 5 durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, y se aplicará tanto a adultos como a menores de edad desde el sábado por la noche.

En Toulon, ciudad ubicada al sur de Francia, las autoridades prohibieron las manifestaciones en el centro de la ciudad a partir de las 11 y hasta las 23.59 del sábado. Un toque de queda temporal para menores no acompañados también entrará en vigor en el centro de la ciudad desde las 18 del sábado hasta las 6 del domingo, de acuerdo al mencionado medio francés.

En la ciudad de Niza, en el sureste del país, el prefecto del departamento de los Alpes Marítimos prohibió todas las concentraciones, marchas y manifestaciones de protesta en el centro de la ciudad de las 8 hasta la medianoche del sábado.

En París, se permitirá la realización de una manifestación programada para el sábado entre la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación, organizada, en particular, por iniciativa de la Confederación General del Trabajo (CGT), según informó la Prefectura de Policía de París.

En ese sentido, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó el martes que el Gobierno desplegará soldados de la Operación Centinela del Ejército francés para ayudar a prevenir la violencia durante las manifestaciones anunciadas para el 24 de octubre.