Este domingo cortarán la RN A012 en Piñero por obras sobre las vías del ferrocarril

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La circulación estará interrumpida este domingo 25 de octubre, de 7.30 a 19, sobre la Ruta Nacional A012, a la altura de Piñero, por trabajos en las vías del ferrocarril. La medida fue informada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Durante el operativo se establecerán desvíos en las intersecciones de la A012 con las rutas provinciales 14 y 18. Los conductores deberán tener en cuenta estas modificaciones al momento de planificar sus recorridos.

Desde el organismo provincial solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y prever caminos alternativos para evitar demoras mientras se desarrollen las tareas.