Este domingo cortarán la RN A012 en Piñero por obras sobre las vías del ferrocarril
La interrupción se extenderá durante casi 12 horas y obligará a modificar los recorridos habituales en dos cruces con caminos provinciales.
23/10/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Obras en la Ruta Nacional A012.
La circulación estará interrumpida este domingo 25 de octubre, de 7.30 a 19, sobre la Ruta Nacional A012, a la altura de Piñero, por trabajos en las vías del ferrocarril. La medida fue informada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Durante el operativo se establecerán desvíos en las intersecciones de la A012 con las rutas provinciales 14 y 18. Los conductores deberán tener en cuenta estas modificaciones al momento de planificar sus recorridos.
Desde el organismo provincial solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y prever caminos alternativos para evitar demoras mientras se desarrollen las tareas.
Lectura rápida
¿Qué? La circulación estará interrumpida en la Ruta Nacional A012 por trabajos en las vías del ferrocarril.
¿Quién? La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre la interrupción.
¿Cuándo? El domingo 25 de octubre, de 7.30 a 19.
¿Dónde? En la Ruta Nacional A012, a la altura de Piñero.
¿Cómo? Se establecerán desvíos en las intersecciones con las rutas provinciales 14 y 18.
¿Por qué? Por trabajos en las vías del ferrocarril.