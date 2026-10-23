Rosario amaneció con lloviznas y niebla: advierten por la visibilidad en las rutas de Santa Fe

Rosario amaneció este viernes con cielo cubierto, lloviznas y 18,1 °C, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6. La humedad alcanza el 100%, mientras que el viento sopla del sur a 10 km/h y la visibilidad se redujo a 4 kilómetros. Además, se registran lloviznas y bancos de niebla leves, con calzadas húmedas, banquinas inestables y visibilidad parcialmente reducida en rutas de toda la provincia. Se solicita extremar las precauciones al transitar.

Para el resto de la jornada se esperan chaparrones, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 17 °C. Las condiciones inestables continuarán durante el día, luego de las lluvias registradas en las últimas horas.

El sábado se prevé una jornada mayormente nublada, con una máxima de 21 °C y una mínima de 13 °C, mientras que para el domingo se anticipan nuevamente chaparrones, con temperaturas de entre 12 y 19 °C.