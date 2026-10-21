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Alvaro Ocampo de Belgrano, se volvió a lesionar el hombro

El defensor de 22 años, jugó en reserva ante Estudiantes de La Plata y abandonó el campo de juego por un dolor en el lugar que se había sentido en agosto pasado. Deberá ser operado.

21/10/2026 | 18:29Redacción Cadena 3

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Ocampo lesionado. (Foto imagen de TV)

FOTO: Ocampo lesionado. (Foto imagen de TV)

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Belgrano perdió en su visita a Estudiantes de La Plata por 2-0, en el marco de la 14ª fecha del Torneo Proyección de reserva y con 24 puntos sigue a uno de la clasificación a cuartos de final.

Pero la noticia que conmueve al “Pirata” es la nueva lesión del defensor Álvaro Ocampo, quien debió retirarse a los 39 minutos del segundo tiempo por un golpe en el hombro derecho, el mismo que se había sentido en agosto pasado.

En aquel momento, durante una práctica, el central de Lozada estuvo dos meses sin fútbol por una luxación en el hombro derecho, situación que no le permitió volver a jugar en el primer equipo.

De hecho, su última aparición fue el 30 de mayo, cuando fue titular en el equipo que eliminó a Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina.

El defensor de 22 años, de acuerdo a los registros, deberá ser operado inmediatamente para arrancar el proceso de recuperación.

Lectura rápida

1. ¿Qué resultado obtuvo Belgrano en su partido?

Belgrano perdió por 2-0 contra Estudiantes de La Plata.

2. ¿Quién es el jugador afectado por la lesión?

El jugador afectado es el defensor Álvaro Ocampo.

3. ¿Cuándo ocurrió la nueva lesión de Ocampo?

La nueva lesión ocurrió a los 39 minutos del segundo tiempo del partido.

4. ¿Qué sucedió con Ocampo en agosto?

En agosto, Álvaro Ocampo sufrió una luxación en el hombro derecho y estuvo dos meses sin fútbol.

5. ¿Qué se espera que suceda con Ocampo tras la lesión?

Se espera que Álvaro Ocampo sea operado inmediatamente para iniciar su proceso de recuperación.

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