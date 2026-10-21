Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El sorteo número 31646 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1933, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1933

2° 7110

3° 8701

4° 3740

5° 9333

6° 1687

7° 9264

8° 5348

9° 9770

10° 8369

11° 8635

12° 6785

13° 3103

14° 0635

15° 4867

16° 2606

17° 5307

18° 5336

19° 2141

20° 2803