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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

El sorteo número 31646 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 21 de octubre a las 18:00, destacando el número 1933, que se interpreta como "A primera (Cristo)". Conocé todos los resultados.

21/10/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31646 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1933, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1933
2° 7110
3° 8701
4° 3740
5° 9333
6° 1687
7° 9264
8° 5348
9° 9770
10° 8369
11° 8635
12° 6785
13° 3103
14° 0635
15° 4867
16° 2606
17° 5307
18° 5336
19° 2141
20° 2803

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31646 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1933.

¿Qué significa el número 1933?
Se interpreta como "A primera (Cristo)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 1933 hasta 2803.

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