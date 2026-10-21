Detuvieron al presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba.

La investigación por presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción de Córdoba tuvo un nuevo capitulo este miércoles al sumar nuevas detenciones. Uno de los detenidos es Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.

La causa, llevada a cabo por el fiscal Enrique Gavier, investiga presuntas maniobras de defraudación por administración fraudulenta. Este miércoles se realizaron allanamientos en sedes de colegios profesionales, entre ellas el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), y en una vivienda particular.

Según el decreto judicial, la Fiscalía detectó actos de entorpecimiento de la investigación atribuidos a varios de los imputados. El fiscal sostuvo que esas conductas generaron un riesgo concreto para el proceso y que era necesario adoptar medidas para preservar elementos vinculados a los hechos investigados.

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La resolución ordenó la detención de cinco personas: Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Inti Manuel Smith, a quien se le atribuyen maniobras de entorpecimiento desde su cargo en una institución profesional, Carmeen Encarnación Rodríguez, señalada por obstaculizar la investigación desde su cargo como autoridad de una de las entidades involucradas, Luis Adán Calderón, acusado de interferir en el proceso e informar un domicilio que no coincidía con su residencia real y Liliana Rosa Scaglia, vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión, a quien se le atribuyen interferencias mediante contactos con autoridades.

El documento señala específicamente a Paulín, Smith, Rodríguez y Calderón por actuaciones desarrolladas desde sus posiciones como autoridades de los colegios profesionales, aunque no detalla el cargo exacto de los últimos tres ni a qué institución pertenece cada uno.