Santa Fe: rescataron a un ciervo en plena calle y advirtieron que podría repetirse

Un ciervo axis sorprendió a los vecinos del barrio Fomento 9 de Julio, en la ciudad de Santa Fe, al ser visto en la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba.

La aparición del animal motivó un llamado a la Central de Emergencia 9-11, que activó un operativo conjunto para su rescate.

Silvia Albornoz, jefa de la Policía Ecológica, explicó que "esta mañana fuimos convocados a través de la Central de Emergencia 9-11 por la aparición de un ciervo en la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba."

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La oficial detalló que inicialmente se abocó al lugar el personal de comando radioeléctrico, seguido por su propio equipo y el personal de la Policía Ecológica. "Se produjo el rescate", agregó.

Durante el procedimiento, el ejemplar presentó algunos golpes en las patas, producidos mientras intentaban capturarlo, ya que se resistía al rescate.

En colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, se dispuso su traslado a la granja La Esmeralda para su atención.