Santa Fe: rescataron a un ciervo en plena calle y advirtieron que podría repetirse
El animal, con heridas en las patas, fue trasladado a la granja La Esmeralda. Especialistas advierten que las apariciones de esta especie exótica se multiplicarán a medida que avance “El Niño”.
21/10/2026 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
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Audio. Un ciervo es rescatado en el barrio Fomento 9 de Julio de Santa Fe tras ser encontrado herido
Panorama Federal
Un ciervo axis sorprendió a los vecinos del barrio Fomento 9 de Julio, en la ciudad de Santa Fe, al ser visto en la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba.
La aparición del animal motivó un llamado a la Central de Emergencia 9-11, que activó un operativo conjunto para su rescate.
Silvia Albornoz, jefa de la Policía Ecológica, explicó que "esta mañana fuimos convocados a través de la Central de Emergencia 9-11 por la aparición de un ciervo en la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba."
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La oficial detalló que inicialmente se abocó al lugar el personal de comando radioeléctrico, seguido por su propio equipo y el personal de la Policía Ecológica. "Se produjo el rescate", agregó.
Durante el procedimiento, el ejemplar presentó algunos golpes en las patas, producidos mientras intentaban capturarlo, ya que se resistía al rescate.
En colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, se dispuso su traslado a la granja La Esmeralda para su atención.
Lectura rápida
¿Qué animal fue visto en Santa Fe? Un ciervo axis.
¿Quién explicó la situación del ciervo? Silvia Albornoz, jefa de la Policía Ecológica.
¿Cuándo se realizó el llamado a emergencias? Esta mañana.
¿Dónde fue visto el ciervo? En la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba.
¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Se activó un operativo conjunto tras el llamado a la Central de Emergencia 9-11.
¿Por qué fue trasladado el ciervo a La Esmeralda? Para su atención médica tras el rescate.