River se prepara para enfrentar a Racing con cambios obligados en su alineación

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El director técnico Leonardo Ponzio está ajustando la formación de River para el encuentro contra Racing en el Estadio Monumental, donde implementará dos cambios obligados en su alineación. En la etapa decisiva del torneo, el Millonario, que actualmente ocupa la sexta posición en el Grupo B y la séptima en la tabla anual, busca asegurar su lugar en los playoffs y garantizar su participación en la Copa Libertadores 2027.

La baja más significativa para el equipo es la de Lucas Martínez Quarta, quien ha alcanzado el límite de tarjetas amarillas. Para ocupar su puesto en la defensa junto a Nicolás Otamendi, Ponzio está considerando a Lautaro Rivero o Tobías Ramírez. El defensor de las divisiones inferiores, Rivero, tiene más posibilidades de ser elegido debido a su reciente desempeño y a la confianza del cuerpo técnico, lo que podría permitir que Otamendi asuma el rol de primer marcador central.

En otro aspecto, el lateral Marcos Acuña se encuentra listo para regresar a la titularidad después de recuperarse de un golpe en el empeine que lo dejó fuera del último partido contra Belgrano. Acuña se perfila para reemplazar a Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

En la delantera, Ponzio aún no ha decidido si iniciará el encuentro con Lucas Beltrán o si optará por Sebastián Driussi. Además, es importante mencionar que Fausto Vera ha sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho, lo que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos tres semanas. A pesar de estas bajas, el resto del plantel está disponible tras una sesión de regeneración en Ezeiza.

Con estos cambios, la formación probable para el clásico sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.