Miércoles de Champions: show de Nico Paz en la goleada del Como ante el Manchester United

La Champions League tuvo este miércoles otra jornada cargada de partidos atractivos, con varios cruces que captaron la atención de los fanáticos. Uno de ellos fue el encuentro entre Como y Manchester United, el cual tuvo como estrella al argentino Nico Paz.

El 10 del conjunto italiano anotó dos goles y dio una asistencia en el triunfo de su equipo por 4-1 ante los de Lisandro Martínez. Nico Paz abrió el marcador a los dos minutos del encuentro con un golazo desde el borde del área.

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El primer gol del encuentro en Italia fue obra del argentino Nicolás Paz, cuando apenas habían pasado dos minutos del inicio del partido y el enganche recibió sobre el costado derecho del área rival, con un gran zurdazo al ángulo derecho del arquero Senne Lammens.

Ya en la segunda parte, en el cuarto minuto, Paz manejó un avance frontal y filtró un pase para la trepada de Douvikas, que encaró al guardameta rival y definió contra un costado para poner el 2-0.

El tercer gol del encuentro tuvo a Paz nuevamente como protagonista, a los 12 minutos del complemento, con un avance por derecha en total libertad, ante una línea defensiva completamente perdida, que le permitió ponerse mano a mano con el arquero y, con mucha tranquilidad, rematar al gol.

Tras el 4-0, marcado por Jacobo Ramón con un cabezazo, Zirkzee pudo descontar al aprovechar un achique defensivo falto de timing, que le permitió controlar al borde del área chica y, con un tiro rápido, marcar el 4-1 final.

Así, el Como de Italia marcha noveno en la fase regular de la copa, con seis puntos al cabo de la jornada, mientras que el elenco inglés es vigésimo con tres unidades, accediendo parcialmente a 16avos de final.

Por su parte, el Bayern Múnich empató ante el Arsenal en uno de los partidos más interesantes de la jornada. El duelo jugado en el Allianz Arena de Alemania terminó 2-2.

El conjunto inglés comenzó ganando a los 25 minutos de Eberechi Eze, diez minutos más tarde Alphonso Davies igualó el marcador para los locales. En la segunda parte, Harry Kane, de penal, dio vuelta el resultado, pero sobre el final apareció Declan Rice para sellar el resultado.

En otro de los partidos destacados de la jornada, el Real Madrid goleó al Leipzig de Martín Demichelis en el Santiago Bernabéu. Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé anotaron para los de José Mourinho.