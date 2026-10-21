Belgrano: ¿día del club ante Barracas?

A falta de confirmación por parte del club, es muy posible que Belgrano aplique el denominado “día del club” para el último partido de local, de la fase regular del Clausura, a jugarse el domingo 1 de noviembre a las 18 en el estadio Gigante de Alberdi.

Este aporte extra, obliga a los socios de los clubes a pagar un bono extraordinario, cuyo estatuto lo limita a dos veces por año.

En este 2026, Belgrano lo aplicó para el 15 de marzo, en ocasión del primer clásico de la temporada, disputado en Alberdi contra Talleres.

En aquella oportunidad, el club fijó un monto de 30 mil pesos, con descuentos escalonados según la categoría ya que jubilados y cadetes mayores pagaron 21 mil, y los cadetes menores 15 mil pesos.