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Belgrano: ¿día del club ante Barracas?

El club de Alberdi podría aplicarlo, por segunda vez en el año, en el último partido como local, que será el domingo 1 de noviembre frente al "Guapo"

21/10/2026 | 14:28Redacción Cadena 3

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Belgrano lo podrìa aplicar por segunda vez en 2026

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A falta de confirmación por parte del club, es muy posible que Belgrano aplique el denominado “día del club” para el último partido de local, de la fase regular del Clausura, a jugarse el domingo 1 de noviembre a las 18 en el estadio Gigante de Alberdi.

Este aporte extra, obliga a los socios de los clubes a pagar un bono extraordinario, cuyo estatuto lo limita a dos veces por año.

En este 2026, Belgrano lo aplicó para el 15 de marzo, en ocasión del primer clásico de la temporada, disputado en Alberdi contra Talleres.

En aquella oportunidad, el club fijó un monto de 30 mil pesos, con descuentos escalonados según la categoría ya que jubilados y cadetes mayores pagaron 21 mil, y los cadetes menores 15 mil pesos.

Lectura rápida

¿Qué medida aplicará Belgrano? Es posible que aplique el “día del club” para el último partido de local.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el domingo 1 de noviembre a las 18.

¿Qué obliga esta medida a los socios? Obliga a los socios a pagar un bono extraordinario, limitado a dos veces por año.

¿Cuánto costó el bono en marzo de 2026? En marzo de 2026, el bono costó 30 mil pesos, con descuentos para algunas categorías.

¿Qué descuentos se aplicaron? Jubilados y cadetes mayores pagaron 21 mil pesos, y cadetes menores 15 mil pesos.

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