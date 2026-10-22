Turistas de todo el mundo se reúnen en Egipto para presenciar fenómeno solar milenario

FOTO: Turistas de todo el mundo acuden a antiguo templo egipcio para presenciar fenómeno solar

Cientos de residentes locales y turistas de todo el mundo se congregaron al amanecer el jueves en un templo del sur de Egipto; algunos incluso durmieron afuera durante la noche para presenciar un fenómeno solar que ocurre aquí desde hace milenios.

Dos veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero —fechas que marcan la ascensión de Ramsés II al trono y su cumpleaños— el sol envía un haz de luz al oscuro recinto interior del Gran Templo de Ramsés II para iluminar las estatuas del faraón y de dos dioses a su lado.

La iluminación, resultado de la alineación del templo con el sol, dura unos 20 minutos.

"Hoy es un día muy especial, como pueden ver. Es una celebración y una festividad histórica", expresó Hisham Khela, un guía turístico local para visitantes italianos, a la agencia de noticias.

Entusiastas de la egiptología y otros visitantes se alinearon con sus cámaras en mano; algunos llevaban palos para selfies y muchos tenían ojeras por haberse despertado tan temprano. A pesar de la gran afluencia de personas, se veían diminutas junto a las gigantescas estatuas que dominan el templo, situado a orillas del Nilo.

Para conmemorar el fenómeno, artistas con vestimentas coloridas, dispersos frente al templo, sonreían y bailaban al unísono al ritmo de campanillas meditativas, la percusión de la tabla y el sonido inconfundible de los mizmars, una antigua trompeta egipcia.

Dentro del templo, los visitantes se apiñaron en la oscuridad casi total frente a las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón-Ra y Ra-Horajti, iluminadas por un haz de luz solar que, según el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica, recorrió unos 60 metros hacia el interior del templo.

Para quienes lo experimentaban por primera vez, la historia antigua creó recuerdos modernos.

Janice Souudi, quien viajó desde Atlanta, Georgia, comentó que era su primera vez en Egipto y que no será la última.

"Vine hoy por las enormes estatuas del templo y por lo bien conservadas que están. Pero lo que más me impresionó fueron los colores de las tallas, los jeroglíficos y las imágenes", manifestó. "¡Hermoso, impactante, vale la pena!"

En la década de 1960, arqueólogos llevaron a cabo un enorme proyecto para desmontar y reubicar el templo, sacándolo del camino de las aguas provenientes de la presa de Asuán.

Los ingenieros se esmeraron en preservar la alineación del templo con el sol, de modo que, más de 3.000 años después de su construcción, la luz todavía logra abrirse paso hacia el interior.