Detienen y expulsan a delincuente peruano con múltiples condenas por robo y hurto
Heric Manuel Arteaga Buleje fue arrestado el 22 de agosto por intentar robar una rotopercutora y contaba con antecedentes por varios delitos de hurto.
FOTO: Detienen y expulsan a delincuente peruano con múltiples condenas por robo y hurto
Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- Un delincuente de nacionalidad peruana, que cuenta con siete condenas judiciales por hurto y robo, fue expulsado del país luego de haber sido detenido en agosto pasado por un hecho delictivo.
Se trata de Heric Manuel Arteaga Buleje y la medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, que ordenó su expulsión y la prohibición permanente de reingreso.
El delincuente fue trasladado por la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº1 donde se le comunicó la orden de expulsión del país, por lo que fuerzas federales lo trasladaron a Ezeiza para que abandone el país.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, Arteaga Buleje había sido detenido el 22 de agosto pasado en la calle Perón al 2400 al ser descubierto robando una rotopercutora, la cual ocultó entre sus ropas. Esto fue advertido por el dueño, quien dio aviso a la policía para que lo detuviera.
Al identificarlo constataron que el delincuente registraba condenas por distintos hechos de hurto, en su mayoría en grado de tentativa, y por una tentativa de robo.
Entre sus antecedentes, en abril de 2017 fue condenado a tres meses de prisión por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor. En abril de 2018 recibió una pena de diez meses de prisión por tentativa de robo en concurso real con dos hechos de hurto reiterado. En agosto de 2019 fue sentenciado a tres meses de prisión por hurto, también como coautor.
En septiembre de 2020 recibió una condena de un mes de prisión por hurto en grado de tentativa, mientras que en noviembre de 2021 fue condenado a tres meses por dos hechos de hurto simple en concurso real. En septiembre de 2022 recibió otra pena de dos meses por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor.
En junio de 2024 fue condenado a dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa. Además, registra una condena de tres meses de prisión por hurto en calidad de coautor, dictada en agosto de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14.
Lectura rápida
¿Quién es el delincuente expulsado?
El delincuente expulsado es Heric Manuel Arteaga Buleje, de nacionalidad peruana.
¿Cuántas condenas tiene?
Registra siete condenas judiciales por hurto y robo.
¿Cuándo fue detenido?
Fue detenido el 22 de agosto por intentar robar una rotopercutora.
¿Qué medidas se tomaron?
La Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país y prohibición de reingreso.
¿Cómo se enteraron de su delito?
El dueño del equipo robado dio aviso a la policía tras verlo en posesión de Arteaga Buleje.
[Fuente: Noticias Argentinas]