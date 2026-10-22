Rally Cordobés: Río Tercero es el epicentro del regreso a la montaña y la lucha del Campeonato 2026

FOTO: El público de parabienes con la vuelta a la montaña del 'Cordobés' que conduce Olmedo

Este fin de semana -24 y 25 de octubre- con la 8ª Fecha del Campeonato Rally Cordobés 2026, los pilotos, las máquinas y los equipos de la mejor competencia de rally del país regresan a la montaña. A los saltos, a los vados, a los retomes y a los 'no se ve' que tanto disfruta nuestro publico y podrá presenciar en todos los tramos elegidos y, particularmente, en uno de ellos, 'mundialista'. El epicentro será la Ciudad de Río Tercero, que compartía la organización con Almafuerte pero quedó sola ante el desprolijo e inesperado retiro de esta, a último momento.

Con los descartes, el último ganador, Baldo, achica la brecha 'real' a 30 puntos, cuando quedan 92 en juego

La cita será -finalmente- de Coeficiente 1 y ya tiene 9 máquinas Rally2 inscriptas en la RC2. Con todas las figuras del provincial en plena definición del campeonato y varios habitués del nacional buscando elevar 'skills' para competir en su serie propia.

Los tramos elegidos: Balneario de Villa Ascasubi, Villa del Dique-Soconcho, Tercera Usina-R36 y Balneario de Río Tercero.

Así, las tripulaciones compuestas por Tomás Olmedo-Juan P. Monasterolo -Skoda-, Santiago Baldo-Santiago García -Citroën- y Germán Hubmann-Andrés Schwander -Skoda-, dirimen los compases finales de un certamen que todavía tiene 92 puntos reales en juego, 40 en Río Tercero y 52, más los 25 y 75 pts. que otorgan las presentaciones en dichos eventos que, descontamos, serán sumados por los tres contendientes.

El campeón Hubmann tuvo un año difícil -sanción de Schwander, incluida-, pero nunca tiró la toalla y mantiene aún chances de título

Para los pilotos, las posiciones son: Olmedo 237, Baldo 185 y Hubmann 165 pts., los tres con chances matemáticas para llevarse el título. Con los descartes -hasta el momento-, Tomi tendría 215 (-22 de su 4° puesto en Villa Dolores); Santi mantiene 185 (0 pts en Carlos Paz) y Hubmann quedaría con 153 pts. (descartando su 8° final y 2° de PS en Santa Rosa). La ventaja, entonces, del puntero es de solo 30 puntos sobre el escolta y, sí, más clara, 58 unidades con el tercero. De manera que la lucha del título está bien abierta y también la del subcampeonato.

El ganador de Villa María, Hernán Echeverría, también se prende en el regreso del 'Cordobés' a la montaña, con su navegante local, Francisco Falistocco

La presencia de nombres como los de nombres como los de Miguel Baldoni -Skoda-, Hernán Echeverría -Skoda-, Diego Martínez -Skoda-, Diego Miceli -Skoda- y Genaro González -Skoda-, le agregan una nota saliente al desafío, porque pueden ocupar casilleros de puntos importantes y los pretendientes del 'Cordobés' tendrán que hacer todo lo posible para no cederlos.

De manera, que la carrera será igual de entretenida en las pistas que en las planillas y nos obligará a estar muy atentos con el desarrollo para no perderle pisada a esta muy buena disputa.

El público cordobés disfruta mucho, la combinación de nuestro exigentes tramos y los coches Rally2, como el Skoda de Álvarez Castellano

Por el resto de las categorías, Elder Tasca -VW- que tiene 203 pts., juega de local frente a Osvaldo Pedrido -Ford- que viene subiendo con grandes actuaciones en la Maxi Rally.

La RN4 tiene bastante parejos al 'Chango' Esteban Barbero -Toyota- con 175, que viene de ganar de local en Laguna Larga, con Pablo Baudino -Peugeot- 164 y Matías Álvarez -Chevrolet- 145.

Los de Villa Ascasubi, Elder y Francina Tasca, deberán brillar ante su público para mantenerse arriba en Maxi Rally

Guillermo Ambrosio -Peugeot- tiene muy bien encaminada la RC3 con 146 pts., sobre los 93 de Valentino Cardozo -Ford-.

Y la exigente y muy competitiva RC5 tiene un panorama parecido al de la clase mayor, con tres candidatos que se dan con todo, a bordo de sendos Peugeot 208 de última generación. El campeón y local para el fin de semana, Mauro Cravero suma 251 unidades y es seguido por el capitalino Juan Manuel Paisa con 226 y el brocherense Pablo Curletto con 186.

Los riotercerenses Mauro Cravero y Manuel Prieto son los líderes de la disputadísima RC5

También, la N1 tiene una lucha muy buena con el villamariense Pablo Destéfanis -VW- 191, seguido por el de Arroyito, Mario Bruno -Ford- con 188 y el sanfrancisqueño

Luis María Vega -Peugeot- con 149.

En RC6, la lucha es cerrada en los tramos y en los puntos, la protagonizan el jovencito de Villa María, Renato Marchetto -VW- con 233 y el campeón vigente Tomás Perotti, de San Francisco, con 202 unidades.

Uno de los excelentes jóvenes que se forman en el 'Cordobés', Renato Marchetto, viene puntero de la RC6

La N3 tiene un certamen muy reñido con Ignacio Anselmi -Ford- con 187 pts. como líder, pero seguido de cerca por Sergio Pertegarini -Peugeot- 180, Rodolfo Ramos -Ford- 160 y Matías Bolgan -Ford- 145.

En la N2, con una performance casi imbatible, Emanuel Ibarra -VW- tiene 303 puntos, sobre los 188 de Gabriel Arnejo -VW- y solo con los puntos de las presentaciones estaría cubierto para ser el campeón.

Cadena 3 Motor, sobre datos y fotografías de Rally Cordobés.