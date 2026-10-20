Rutas en mal estado y peajes más caros: "Es una estafa y se juega con la vida de la gente"

Los accidentes registrados durante el fin de semana en Santa Fe, que dejaron cinco personas fallecidas sobre las rutas provincial 65 y nacional 34, volvieron a poner en discusión el estado de la infraestructura vial y las medidas de prevención. En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), cuestionó la falta de inversiones, los controles insuficientes y el esquema de concesiones previsto para las rutas nacionales.

“La seguridad vial es un trípode, es una mesa de tres patas, que es el control, la educación y la infraestructura. Y lamentablemente no está haciendo absolutamente nada al respecto, ni en educación, ni en control, y menos aún en infraestructura vial”, sostuvo Lasca, al coincidir con el planteo de un oyente sobre la necesidad de incorporar la educación vial como materia obligatoria en las escuelas.

En relación con las nuevas concesiones, el coordinador de CONADUV calificó el esquema como “una verdadera estafa” y lo comparó con el implementado durante la década de 1990. Según explicó, en la Ruta Nacional 34 se prevé sumar tres estaciones de peaje a la ya existente, con cobros distribuidos aproximadamente cada 100 kilómetros y tarifas que, afirmó, podrían triplicar las actuales. También advirtió sobre el impacto que esto tendría en el transporte de cargas y en los precios de la economía.

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“No se prevé ampliar la red, hacer autovías, autopistas, multitrochas. Es inversión cero, riesgo cero, simplemente corte de pasto y bacheo”, cuestionó. En ese sentido, criticó que las concesiones no contemplen obras de mayor envergadura y advirtió que el deterioro de las rutas no solo genera costos económicos, sino que también pone en riesgo a quienes las transitan. “Es jugar con la vida de quienes transitamos la red vial”, remarcó.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo demandaría contar con rutas en condiciones similares a las de otros países, Lasca señaló que los recursos disponibles permitirían avanzar si se administraran correctamente. “Con la plata que hay realmente, que está el impuesto a los combustibles, que recauda 3.500 millones de dólares por año, en pocos años tendríamos la red vial en perfecto estado de transitabilidad”, afirmó. Además, estimó que con esos fondos podrían construirse más de 2.000 kilómetros de autovías por año, lo que contribuiría a reducir accidentes, abaratar el transporte y favorecer a las economías regionales.

Lasca también alertó sobre las deficiencias en los controles del transporte de cargas. Aseguró que solo el 30% de las balanzas de la red vial nacional está en funcionamiento y advirtió sobre camiones que trasladan hasta 50 toneladas cuando deberían llevar 30. En ese marco, cuestionó la posibilidad de incorporar bitrenes en zonas que, según planteó, no cuentan con las condiciones necesarias para operar con vehículos de hasta 25 metros de largo.

Finalmente, el coordinador de CONADUV insistió en que la prevención de siniestros requiere educación, controles efectivos e infraestructura adecuada. “Estamos a la buena de Dios, por un tema de falta de educación, de control, de infraestructura”, expresó. Y concluyó con una crítica al sistema de peajes: “Pagamos para matarnos, ni siquiera nos brindan un servicio adecuado”, en referencia a lo que considera un esquema de cobro que no se corresponde con las condiciones de las rutas.

Entrevista de Verónica Maslup.