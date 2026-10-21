FOTO: Detienen a un menor por el robo al hermano de la ex jueza Julieta Makintach

Buenos Aires, 21 octubre – Un menor de 14 años fue arrestado en relación al robo a Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, ocurrido en un barrio privado de Beccar. Junto a él, dos personas más también fueron detenidas mientras continúa la investigación para esclarecer su participación en el hecho.

La detención se llevó a cabo el martes por la noche en el cruce de las calles Rolón y Tomkinson, en el barrio La Cava, por parte de efectivos de la Comisaría 11va. Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se está evaluando si el menor está vinculado a la conocida Banda del Millón, un grupo delictivo que opera en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

La sospecha sobre su vinculación se intensificó tras encontrar un escrito en la pared de la casa de Makintach, donde los ladrones mencionaron su pertenencia a esta organización criminal. La detención del adolescente se produjo después de que se detectara que había hecho un pedido de comida a través de una aplicación utilizando el teléfono de la víctima.

Detalles del robo

El robo ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el abogado fue víctima de una entradera. Los delincuentes, bajo amenazas verbales, le sustrajeron 1.000 dólares, un reloj, un teléfono celular y además realizaron una transferencia bancaria antes de obligarlo a conducir su camioneta Ford Kuga gris.

Un guardia de seguridad del barrio, al reconocer al vecino, le permitió el acceso, lo que facilitó que los delincuentes se bajaran de la camioneta a unas tres cuadras del lugar.

Acciones del Municipio

Las autoridades de San Isidro informaron que presentaron una denuncia penal contra la empresa de seguridad privada que bloqueó el acceso de la Policía al barrio cerrado, lo que dificultó la captura de los delincuentes. Además, solicitaron al Ministerio de Seguridad bonaerense la sanción e inhabilitación de la compañía por su falta de cooperación.