FOTO: El aumento de ACV en jóvenes: los casos se duplicaron en tres décadas

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – Un reciente estudio ha revelado una tendencia alarmante que desafía la percepción común de que los accidentes cerebrovasculares son exclusivos de los adultos mayores. La investigación señala que los casos de ACV entre personas de 20 a 54 años casi se han duplicado en un periodo de casi tres décadas, a pesar de que la supervivencia a corto plazo ha mostrado mejoras.

De acuerdo a un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el estudio analizó la evolución de los primeros ACV en este grupo etario. La incidencia pasó de 33,9 casos cada 100.000 personas por año en 1993-1994 a 62,18 en 2020. Aunque ha mejorado la tasa de supervivencia durante el primer mes posterior al evento, es fundamental reconocer las señales de alerta y actuar con rapidez.

El incremento se ha observado especialmente en los ACV isquémicos, que se producen cuando un vaso sanguíneo que suministra sangre al cerebro se obstruye. Además, entre los jóvenes que sufrieron un ACV, se ha documentado una mayor presencia de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la fibrilación auricular.

"Que una persona sea joven no significa que deba ignorar síntomas neurológicos repentinos ni postergar una consulta. Reconocer los factores de riesgo y controlarlos con seguimiento médico forma parte de la prevención", señala el Dr. Alfredo Vega Vera (M.P. J1571), neurólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud.

El estudio también reveló una mejora modesta en la tasa de supervivencia durante los 30 días posteriores al ACV, con una reducción de la mortalidad entre los adultos jóvenes del 11,7% en 1993-1994 al 9,4% en 2020. Sin embargo, sobrevivir a un ACV no siempre implica una recuperación completa, ya que muchas personas pueden enfrentar secuelas que afectan su movimiento, habla, visión, memoria o actividades diarias.

Cómo reconocer las señales de alerta y qué medidas tomar para prevenirlo

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la desviación de un lado de la cara, debilidad o adormecimiento en un brazo y dificultad repentina para hablar o comprender. También se pueden presentar pérdida súbita de visión, problemas de equilibrio o un intenso dolor de cabeza inusual.

"Ante una dificultad repentina para hablar, pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, o alteraciones de la visión, es crucial buscar atención médica urgente. Aunque el síntoma desaparezca, requiere una evaluación médica", advirtieron desde la entidad.

La aparición repentina de uno o más de estos síntomas exige solicitar asistencia de emergencia sin demora. No es recomendable esperar a que desaparezcan, ya que el tiempo puede ser crucial para el tratamiento y la recuperación.

Las estrategias de prevención incluyen controlar la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol, evitar el tabaco, realizar actividad física y mantener los controles de salud recomendados por profesionales. Las recomendaciones pueden variar según los antecedentes y la situación de cada individuo.