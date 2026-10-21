Un estudio revela la sorprendente relación entre la vitamina C y la supervivencia en cáncer

La vitamina C desempeña un papel crucial en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable, la sanación de heridas y la protección celular. Sin embargo, los pacientes con trastornos sanguíneos precoces y cánceres de sangre suelen presentar niveles bajos de esta vitamina. Investigadores han estudiado si corregir esta deficiencia podría mejorar su salud y resultados en tratamientos.

Nuevos hallazgos del ensayo clínico de fase 2 EVITA sugieren que la suplementación con vitamina C puede ofrecer beneficios significativos para las personas con condiciones sanguíneas precoces y cánceres de sangre en etapas iniciales. El estudio, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, fue realizado por el Van Andel Institute y el equipo de investigación Stand Up To Cancer.

Los resultados, publicados en la revista CANCER de la American Cancer Society, revelaron que los pacientes que recibieron 1,000 mg de vitamina C oral diariamente durante un año experimentaron menos eventos adversos durante el estudio y su período de seguimiento. Además, el suplemento modificó los niveles de ciertas moléculas de señalización inmunológica, conocidas como citoquinas, de maneras asociadas con resultados más favorables. Estos cambios sugieren que la vitamina C podría influir en procesos relacionados con la inflamación involucrados en el crecimiento y progresión de células sanguíneas anormales.

Aunque la vitamina C no afectó significativamente la tasa de expansión de las células sanguíneas anormales, los investigadores identificaron un resultado alentador. Un análisis exploratorio mostró que los participantes que recibieron vitamina C tenían una mayor probabilidad de estar vivos después de aproximadamente tres años de seguimiento en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Los científicos enfatizan que este posible beneficio en la supervivencia debe ser verificado en un ensayo clínico de fase 3 más amplio.

El investigador Peter A. Jones, Ph.D., D.Sc. (hon), profesor distinguido en el Van Andel Institute y coautor del estudio, expresó: "Estamos tremendamente emocionados y cautelosamente optimistas de que nuestros resultados puedan traducirse en una forma sencilla de mejorar la atención y los resultados para personas con trastornos preleucémicos".

El estudio incluyó a 109 pacientes con citopenia clonal de significado indeterminado (CCUS) o sindrome mielodisplásico (MDS), condiciones que pueden desarrollar leucemia mieloide aguda (LMA), un tipo de cáncer sanguíneo agresivo. La probabilidad de desarrollar CCUS y trastornos sanguíneos relacionados aumenta con la edad, haciendo que estas condiciones sean especialmente comunes entre adultos mayores.

Actualmente, no existe un tratamiento aprobado que pueda prevenir la progresión de CCUS a leucemia. Aunque el trasplante de células madre es una opción para tratar MDS, muchos pacientes no pueden someterse al procedimiento debido a su edad u otras condiciones médicas. Ninguno de los participantes en el ensayo estaba recibiendo tratamiento oncológico durante el estudio.

Para determinar si la vitamina C podría ofrecer beneficios, los investigadores dividieron aleatoriamente a los participantes en dos grupos. Uno recibió 1,000 mg de vitamina C por vía oral cada día durante 12 meses, mientras que el otro recibió un placebo diseñado para ser indistinguible del suplemento en apariencia, sabor y olor, pero sin vitamina C.

Ni los participantes ni el personal clínico sabían quién estaba recibiendo vitamina C hasta que concluyó el estudio. Este enfoque de doble ciego y aleatorizado se considera el estándar de oro en la investigación clínica porque reduce el sesgo potencial y permite evaluar los efectos del tratamiento de manera más objetiva.

El estudio se llevó a cabo en cuatro hospitales: Copenhagen University Hospital-Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital-Herlev, Aalborg University Hospital y Keck Hospital de la University of Southern California.

Lo que hace que EVITA sea particularmente notable es que fue el primer ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que investigó la vitamina C oral en pacientes con condiciones que pueden preceder a la leucemia o con cánceres mieloides de menor riesgo. Estudios anteriores habían examinado principalmente la vitamina C administrada por vía intravenosa y se habían centrado en tumores sólidos en lugar de trastornos sanguíneos precoces o malignidades hematológicas en etapas iniciales.

Más de la mitad de los pacientes presentaron niveles bajos de vitamina C al inicio del ensayo. Entre aquellos asignados al grupo de suplementación, las concentraciones sanguíneas volvieron a la normalidad tras iniciar la ingesta de vitamina C. Para los pacientes con condiciones que podrían desarrollar leucemia, la posibilidad de una intervención accesible es especialmente importante.

El Dr. Casey O'Connell, presidente de hematología en la University of Southern California, comentó: "El enfoque estándar para los pacientes con trastornos sanguíneos pre-cancerosos es monitorear sus recuentos de células sanguíneas con el tiempo. Esto es, comprensiblemente, muy frustrante; nadie quiere saber que tiene una condición que aumenta el riesgo de leucemia pero no hay nada que se pueda hacer más que observar y esperar".

Los científicos han investigado durante más de siete décadas si la vitamina C podría desempeñar un papel útil en el tratamiento del cáncer. Durante gran parte de ese tiempo, la evidencia fue incierta debido a que los estudios produjeron hallazgos inconsistentes y emplearon diferentes métodos experimentales. Sin embargo, en la última década, tecnologías de investigación mejoradas han revelado que la vitamina C tiene funciones importantes más allá de sus roles familiares en la nutrición y la inmunidad.

Uno de los descubrimientos más importantes se refiere a TET2, una enzima que ayuda a prevenir el crecimiento canceroso controlando si ciertos genes están "encendidos" o "apagados". La vitamina C apoya la actividad de esta enzima, que ayuda a mantener patrones normales de regulación genética. Las mutaciones que afectan a TET2 se encuentran frecuentemente en leucemias y trastornos sanguíneos relacionados.

Los hallazgos ofrecen una dirección prometedora para futuras investigaciones, aunque se requerirán estudios clínicos adicionales para determinar si la suplementación con vitamina C puede mejorar de manera confiable los resultados en personas con trastornos sanguíneos precoces y cánceres de sangre en etapas iniciales.