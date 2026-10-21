Corea del Norte reanuda transmisiones de propaganda en medio de crecientes tensiones con el Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un anunció el miércoles que su gobierno reanudará este mes las transmisiones de propaganda contra Seúl en la frontera fuertemente armada con Corea del Sur. Esta decisión marca el regreso de una campaña de guerra psicológica, en un contexto de crecientes tensiones tras las explosiones de minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos de primera línea.

Kim Yo Jong, quien es considerada la segunda funcionaria más poderosa en Pyongyang, hizo esta declaración después de visitar áreas de primera línea donde los soldados están reforzando la frontera. Renovó una amenaza de represalias ante cualquier provocación surcoreana que se dirija contra los trabajos de fortificación. En los últimos años, Corea del Norte ha incrementado la instalación de minas, cercas de alambre de púas y otras fortificaciones a lo largo de lo que se considera una de las fronteras más militarizadas del mundo, todo bajo la política de Kim Jong Un de endurecer su postura hacia Seúl.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial de Pyongyang, reportó que Kim Yo Jong recorrió las zonas junto con Pak Jong Chon, mariscal del Ejército Popular de Corea y uno de los altos mandos militares de su hermano. Ella calificó los esfuerzos de fortificación del Norte como una "empresa sagrada y grandiosa", apoyando así la política de su hermano de cortar permanentemente los lazos con Corea del Sur, a la que ha declarado como su adversario más hostil en medio de un estancamiento más amplio en la diplomacia con Washington.

"Nuestros equipos tácticos de caza están tomando nuevas posiciones y, dentro de octubre, los altavoces para la guerra psicológica contra la República de Corea estarán en funcionamiento a lo largo de toda la frontera", declaró Kim Yo Jong, utilizando el nombre formal de Corea del Sur. También advirtió que si los disparos de advertencia surcoreanos causan "daño real a nuestra seguridad territorial y a la seguridad de nuestro personal de servicio", los guardias fronterizos norcoreanos "no mostrarán piedad con los gánsteres armados desprovistos de razón".

La KCNA inicialmente reportó la visita fronteriza de Kim como ocurrida el martes, pero luego la corrigió a primera hora del miércoles. Seúl atribuyó formalmente las explosiones a minas colocadas por Corea del Norte, ocurridas el 21 de septiembre, después de una inspección con el Comando de las Naciones Unidas liderado por Estados Unidos, y solicitó al Norte que se disculpe y retire las minas restantes. Corea del Norte, por su parte, negó su responsabilidad y advirtió de represalias si es provocada.

"Nuestro liderazgo militar subrayó la necesidad de hacer que esos canallas sean conscientes de que nuestras nuevas unidades de potencia de fuego han tomado sus posiciones de tiro", afirmó Kim, recordando a los soldados la orden de su hermano de hacer que la frontera con el "enemigo" sea "eternamente inexpugnable".

El ejército surcoreano ha declarado que soldados norcoreanos cruzaron 50 veces este año la línea de demarcación militar durante trabajos de fortificación, a lo que Kim respondió que las afirmaciones surcoreanas son un "falso pretexto" y que sus provocaciones han aumentado "más allá de la línea roja" desde las explosiones por minas.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Jin Yong-Sung, calificó la amenaza de Kim como "intolerable" y ordenó a las fuerzas armadas "responder con firmeza" ante posibles provocaciones del Norte. Durante la inspección fronteriza del martes, Pak acusó al Sur de hacer afirmaciones "deliberadas, premeditadas y absurdas" para trasladar la culpa al Norte por el aumento de las tensiones, amenazando con una "respuesta abrumadora" ante provocaciones surcoreanas. Negó que los soldados norcoreanos estuvieran vulnerando la frontera durante los trabajos de fortificación, afirmando que "nuestro ejército sabe dónde está nuestra línea fronteriza mejor que cualquier otro", según reportó KCNA.

Las transmisiones por altavoces son parte de las tácticas de guerra psicológica que ambas Coreas han utilizado ocasionalmente desde la era de la Guerra Fría durante períodos de tensión. El gobierno progresista de Corea del Sur, encabezado por el presidente Lee Jae Myung, había detenido sus transmisiones tras asumir el cargo el año pasado para mejorar los lazos con el Norte, que más tarde suspendió las suyas. En los últimos años, Kim Jong Un ha declarado a Corea del Sur un enemigo permanente, mientras se prolonga un estancamiento de años en las negociaciones nucleares con Washington.