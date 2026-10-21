Macron critica a Trump por comentarios sobre disturbios en Francia y migrantes

FOTO: Macron rechaza comentarios "estúpidos" de Trump y otros que atribuyen disturbios a migrantes

PARÍS (AP) — El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó el miércoles a "líderes extranjeros", incluyendo aquellos "al otro lado del Atlántico", de intentar capitalizar el tenso clima social en Francia para sus propias agendas políticas.

Las protestas por el alarmante aumento del costo de vida han desencadenado disturbios generalizados y saqueos. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la violencia como herramienta para movilizar a sus seguidores, haciendo afirmaciones infundadas que señalan a los migrantes musulmanes como responsables de los disturbios.

Trump instó a Macron a "¡cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!". En respuesta, Macron destacó que "ha habido manipulación extranjera de la información tras" los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasado.

"Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros", afirmó Macron.

Cuando un periodista le preguntó si se refería a Trump, Macron respondió: "Entre otros". "Hemos visto imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia", añadió. "Hemos tenido gente afirmando que fuimos invadidos por hordas de migrantes e islamistas, lo cual es completamente falso".

Macron no especificó a qué imágenes generadas por la IA se refería, ni cómo determinó que el contenido era falso.

Históricamente, Macron y Trump habían mantenido una buena relación, aunque Trump suele burlarse del presidente francés en sus discursos públicos.

"La realidad es que todas las personas que están hablando mal de nuestro país en este momento son personas que no aman nuestro país", expresó Macron. "Así que esas personas realmente me molestan".

"Cuando veo a dirigentes que están en plena campaña electoral, ya sea en la región o al otro lado del Atlántico —que a veces repiten de manera ingenua contenido generado por la IA o difunden relatos que ciertos círculos claramente están tratando de promover sobre lo que ocurrió en Francia—, están utilizando a nuestro país para sus propias campañas políticas", afirmó Macron. "Y no necesitamos eso".

Macron hizo estas declaraciones en Qatar al final de una gira por proveedores clave de energía en el golfo Pérsico, donde acordó obtener 100.000 toneladas adicionales de diésel al mes de Emiratos Árabes Unidos, con otras 100.000 toneladas por confirmar en Baréin.

La oficina de Macron informó que su viaje a Oriente Medio tenía como objetivo encontrar soluciones a la crisis energética y al alza de los precios de la energía, asegurando suministros de petróleo, gas, diésel y combustible para aviones.

El Elíseo destacó que podrían asegurarse casi 295.000 toneladas adicionales de diésel al mes, incluyendo volúmenes de Arabia Saudí, lo que equivale a más del 10% del consumo mensual de diésel de Francia.