La ameba 'come cerebros': un peligro silencioso que cobra vidas

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La infección por la ameba Naegleria fowleri, comúnmente llamada ameba "come cerebros", es poco común, pero su mortalidad es alarmantemente alta. Este hecho llevó a la intendencia de Fiambalá a cerrar preventivamente un complejo termal tras la muerte de un niño de diez años debido a meningoencefalitis amebiana primaria.

La infección es provocada por la ameba Naegleria fowleri. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, menos de diez casos son reportados anualmente, pero el 97 % de los infectados no sobrevive.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas detalla que la Naegleria fowleri es termófila, lo que significa que se encuentra principalmente en aguas dulces cálidas, prevaleciendo en regiones subtropicales y tropicales. Esta ameba prospera a temperaturas de hasta 46 grados Celsius y puede encontrarse en piscinas mal cloradas o en agua potable contaminada, aunque no se detecta en aguas saladas.

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Los síntomas de la infección

Las amebas generalmente se alimentan de bacterias presentes en el agua y el suelo, pero pueden ingresar al cuerpo humano a través de la nariz, especialmente al nadar, bucear o al limpiar la nariz con agua contaminada. Desde allí, la Naegleria fowleri accede al cerebro a través del nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal, responsable del sentido del olfato.

El período de incubación de la enfermedad varía entre tres y catorce días. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza, que pueden evolucionar hacia trastornos sensoriales y motores.

Posteriormente, se desarrolla la llamada "meningoencefalitis hemorrágica necrotizante", una inflamación cerebral que destruye el tejido, llevando a los afectados a un estado de coma y, en la mayoría de los casos, a la muerte. De acuerdo con los CDC, la infección por Naegleria fowleri solo se produce a través de la nariz; no hay riesgo de transmisión por el aire ni por la ingestión de agua contaminada.

Tratamiento de la infección

Los especialistas advierten que, si después de nadar en un lago de aguas cálidas, una persona presenta síntomas como dolor de cabeza, rigidez en el cuello, fiebre y vómitos, debe buscar atención médica de inmediato, ya que podría estar sufriendo meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), la cual se trata con una combinación de medicamentos.

A pesar de que algunos tratamientos han mostrado éxito en pacientes que lograron sobrevivir, la MAP es tan poco frecuente que, cuando se presenta, avanza con rapidez, dificultando la identificación de terapias efectivas.