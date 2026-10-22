Rosario Central pelea por la cima de la tabla anual y sueña con otro título

El Canalla suma 53 puntos y está a una unidad de Boca y Argentinos Juniors, los líderes de la clasificación general. Con tres fechas por delante, buscará cerrar la fase regular en lo más alto y asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central llega a la recta final en un buen momento, después de golear 5-0 a Independiente Rivadavia y vencer 3-2 a Atlético Tucumán. El equipo de Jorge Almirón quedó tercero en la tabla anual, por detrás de Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54 unidades. Vélez, con 52, también sigue en la pelea, mientras que Instituto suma 50 y River, 49.

El calendario le ofrece al Canalla dos partidos en el Gigante de Arroyito y uno como visitante. Este sábado, desde las 21.30, recibirá a Huracán; luego visitará a Sarmiento de Junín y cerrará ante Estudiantes de Río Cuarto en Rosario. Además de sumar la mayor cantidad de puntos, deberá seguir de cerca los resultados de sus rivales directos. El primer puesto de la tabla anual consagra al Campeón de Liga 2026, mientras que las posiciones de vanguardia también son clave para definir los cupos a la Copa Libertadores.