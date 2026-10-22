FOTO: Fuertes temporales: el SMN emite alertas en diez provincias y pronostica lluvias en el AMBA

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- Las condiciones climáticas adversas se intensificarán este jueves en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la jornada marcará el momento más crítico del frente de tormentas, manteniendo bajo alerta naranja y amarilla a más de diez provincias, incluyendo Cuyo, el Litoral, el norte y la Patagonia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un progresivo deterioro hacia el final del día.

En la franja metropolitana, las primeras horas del día se desarrollarán con cielo nublado y escasa probabilidad de lluvias matinales. Sin embargo, el panorama cambiará considerablemente a partir de la tarde, con la aparición de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70% hacia la noche.

Inestabilidad en el AMBA hasta el fin de semana:

Viernes: cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas y chaparrones dispersos (hasta 40% de probabilidad), y temperaturas que variarán entre 15°C y 20°C.

Sábado: el ambiente húmedo persistirá, con lluvias intermitentes (mínima de 14°C y máxima de 19°C).

Domingo: se prevén remanentes de lloviznas en la mañana, mejorando hacia la tarde (mínima de 12°C y máxima de 17°C).

Alerta naranja: temporales severos en diez provincias

La alerta naranja emitida por el SMN abarca sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, San Luis, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Para la franja central y el Litoral, se advierte sobre la posibilidad de tormentas localmente fuertes o severas, con precipitaciones acumuladas que oscilarán entre 60 y 100 milímetros, pudiendo superarse en áreas específicas. También se prevé intensa actividad eléctrica y granizo de distintos tamaños. En el norte patagónico (Neuquén y Río Negro), las lluvias podrían dejar acumulados de entre 20 y 50 milímetros, acompañadas de vientos intensos y granizo.

Alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos

Además, se ha emitido una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

En la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y La Rioja), se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, mientras que en Formosa las precipitaciones podrían variar entre 40 y 70 milímetros, con ráfagas de hasta 90 km/h.

Finalmente, el SMN también ha emitido una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste en zonas cordilleranas y áreas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.