Comenzó la votación en las elecciones parlamentarias de Israel: compiten 36 listas

Buenos Aires, 27 de octubre (NA-Xinhua) — La jornada de votación para las elecciones parlamentarias en Israel comenzó este martes a las 07:00 hora local (05:00 GMT), centrando la atención en el futuro político del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu ha fundamentado su campaña en su historial en materia de seguridad y en sus vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, sus opositores lo critican por no asumir responsabilidades tras el ataque ocurrido el 7 de octubre, y por acentuar las divisiones políticas en el país, especialmente a través de una reforma judicial polémica.

Las últimas encuestas indican una competencia reñida entre el bloque de derecha liderado por Netanyahu y los partidos de oposición, que tienen al ex jefe militar Gadi Eisenkot como figura destacada. Según la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, se prevé que ninguno de los dos bloques logre los 61 escaños requeridos para obtener la mayoría absoluta en la Knesset, que cuenta con 120 miembros. Esto podría dar lugar a prolongadas negociaciones para formar una coalición tras los comicios.

Un total de 7.331.981 israelíes están habilitados para votar en los 12.018 colegios electorales que se han habilitado en todo el país, según lo informado por el Comité Electoral Central, que supervisa el proceso electoral. En esta ocasión, se presentan 36 listas para que los ciudadanos elijan.

Estas elecciones son las primeras que se celebran en Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. La mayoría de los analistas consideran que esta votación funciona como un referéndum sobre la gestión del gobierno de Netanyahu, con los votantes divididos respecto a su manejo de la guerra, las deficiencias en seguridad y la dirección futura del país.