Mendoza enfrenta un brote de meningitis: 4 infectados y 2 fallecidos tras cirugías

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Un brote de meningitis ha sido identificado en un hospital privado de Mendoza, lo que ha generado preocupación en el personal de salud. Cuatro pacientes que habían sido sometidos a cirugías desarrollaron una infección bacteriana, de los cuales dos han fallecido.

Como respuesta a esta emergencia, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza decidió suspender preventivamente todas las actividades quirúrgicas en el Hospital Privado de Mendoza, que se especializa en atender a adultos mayores y afiliados de PAMI. Además, se ha formado un equipo multidisciplinario de expertos para investigar el origen del brote y coordinar las acciones necesarias.

La doctora Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza, declaró: "Dimos las primeras instrucciones para comenzar la investigación pertinente de los casos y, desde entonces, estamos trabajando", en un informe de Los Andes que fue recogido por la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de que el caso cobró notoriedad pública el pasado fin de semana, el ministerio había comenzado la intervención el miércoles 21 de octubre, cuando se detectó el brote de meningitis posquirúrgica. Falaschi comentó: "Fuimos notificados el día 21 sobre dos pacientes que estaban internados en el Hospital Central y, además de tener el mismo germen, compartían el antecedente de una cirugía en el Hospital Privado, razón por la cual nos comunicamos con las autoridades del hospital donde habían sido intervenidos los pacientes".

El ministerio ha activado un operativo de control que incluye la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones, y la Dirección de Farmacia. La investigación se centra en los pacientes que fueron intervenidos en el hospital durante octubre, y las autoridades están indagando sobre las circunstancias clínicas que rodearon los dos fallecimientos y su posible conexión con el brote infeccioso.

La doctora Falaschi añadió: "Dentro de las medidas que se han tomado, se ha cerrado preventivamente el quirófano del nosocomio, y se están evaluando los distintos pacientes que han sido intervenidos en esos quirófanos para evaluar si tienen síntomas o están libres de síntomas". Hasta el momento, se han confirmado cuatro pacientes afectados.

La investigación está siendo llevada a cabo por un equipo que incluye a la Dirección de Epidemiología, el Programa Provincial de Control de Infecciones, y médicos infectólogos, junto a los equipos de anestesia y cirugía del hospital.

Qué se sabe de la bacteria que ocasionó el brote de meningitis

La bacteria causante del brote ha sido identificada como Serratia marcescens, un patógeno conocido por provocar infecciones, especialmente en el tracto urinario y neumonía. Esta bacteria presenta desafíos en su tratamiento, ya que a menudo es resistente a múltiples antibióticos.

Un informe de la Cleveland Clinic advirtió que el riesgo de infección es mayor en pacientes hospitalizados o en centros de cuidados a largo plazo, en individuos con sistemas inmunitarios debilitados, o aquellos con dispositivos médicos implantados. La Serratia marcescens se encuentra comúnmente en ambientes húmedos y, aunque puede causar enfermedad, la mayoría de las personas no se ven afectadas por su presencia en el hogar.

La propagación puede ocurrir de persona a persona, a través de equipos médicos contaminados, o mediante dispositivos en el cuerpo, como catéteres. El manejo de esta situación es crítico para garantizar la salud pública en Mendoza.